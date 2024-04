Une frappe israélienne détruit le consulat iranien à Damas : Tel-Aviv joue dangereusement avec le feu

« Aujourd’hui vers 17 h:00 heure locale, l’ennemi israélien a lancé une agression aérienne depuis le Golan syrien occupé, visant le bâtiment du consulat iranien à Damas. Nos systèmes de défense antiaérienne ont intercepté les missiles de l’agression et en a abattu certains » a rapporté SANA qui cite une source militaire. La source a ajouté que « l’agression a causé la destruction de l’ensemble du bâtiment et toutes les personnes à l’intérieur sont soient tombées en martyrs soit sont gravement blessés, les travaux sont en cours pour récupérer les corps des martyrs, soigner les blessés et enlever les décombres ». Dans un premier temps, le correspondant d’Al-Manar à Damas a rapporté que « le commandant de la Force Qods au Liban et en Syrie, le général de brigade Mohammad Reza Zahedi, est tombé en martyr dans l’agression israélienne qui a visé le consulat iranien à Damas, aujourd’hui lundi ». Un bilan qui s’est avéré plus lourd par la suite puisque les Gardiens de la révolution iranienne ont rapporté le martyre de deux généraux de brigade Mohammad Reza Zahedi et Mohammad Hadi Haj Rahimi et de 5 de leurs compagnons : Hussein Aman Allahi, Mehdi Jalalati, Mohsen Sadaqat, Ali Aqababaei et Ali Salehi Rozbehani.

Des sources locales, proches du consulat iranien à Damas, ont rapporté « le martyre de 7 personnes et un certain nombre de blessés, dans un bilan préliminaire de l’agression israélienne », soulignant le martyre « d’un certain nombre de conseillers iraniens ».

Une source militaire syrienne avait annoncé plus tôt « qu’une agression aérienne israélienne depuis le Golan syrien occupé avait visé le bâtiment du consulat iranien à Damas », et a affirmé que « la défense aérienne syrienne avait intercepté les missiles de l’agression et abattu certains d’entre eux ».

Faisal al-Meqdad, ministre syrien des Affaires étrangères, a visité en compagnie du gouverneur de Damas le bâtiment de l’ambassade iranienne et le site visé par l’agression israélienne. Il a également eu un appel téléphonique avec Hossein Amir Abdollahian, son homologue iranien, au cours duquel il a condamné l’agression israélienne visant le consulat iranien à Damas. « Cibler l’ambassade est interdit par le droit international, et tous les membres des Nations Unies l’ont signé », a-t-il rappelé à cette occasion. Et d’ajouter qu’« une fois de plus qu’Israël ne peut pas affecter les relations syro-iraniennes ». Hussein Akbari, ambassadeur iranien à Damas, dans une interview accordée à la chaine libanaise Al-Mayadeen, a déclaré que « l’ennemi sioniste ne respecte aucune norme internationale », soulignant que « l’Iran se tient aux côtés du peuple résistant et qu’il ne craint pas la criminalité de cette entité ». Il a ajouté que « l’attaque reflète la réalité de l’entité qui ne reconnaît aucune loi internationale et commet tout ce qui est inhumain ». Et de conclure que la réponse de l’Iran sera très décisive envers l’entité sioniste qui a « a attaqué le bâtiment du consulat avec des avions de combat F-35 ». Dans ce contexte, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que le Premier ministre israélien « Netanyahu a complètement perdu son équilibre mental en raison des échecs successifs à Gaza et de son échec à atteindre les objectifs sionistes ». Il a souligné que « cette agression viole toutes les normes diplomatiques et traités internationaux, tenant l’entité pour responsable des conséquences de cette mesure » et appelant « la communauté internationale à prendre des mesures décisives contre les crimes israéliens ».

À son tour, Nasser Kanaani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a fermement condamné l’agression israélienne, soulignant « qu’il s’agit d’une violation flagrante des lois internationales, en particulier de la Convention de Vienne sur les relations internationales », et a appelé « la communauté internationale et les Nations Unies à condamner l’agression et de prendre les mesures nécessaires à son encontre ». Il a noté que « les différentes dimensions de l’agression sont en discussion, tenant Israël pour responsable de ses conséquences », tout en ajoutant que « l’Iran se réserve le droit de répondre à cet acte criminel, et seule l’Iran décidera de la nature et de la forme de la réponse qui sera infligée à l’entité sioniste pour cette attaque ».

La frappe israélienne a touché un quartier de la capitale syrienne abritant de nombreuses ambassades et la représentation des Nations Unies. « Aujourd’hui, l’ennemi israélien a pris pour cible le bâtiment du consulat iranien dans le quartier de Mezzeh à Damas », avait rapporté Sana. L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), média d’opposition controversé basée à Londres, a fait état de huit morts dans le raid. L’agence de presse iranienne Nour a annoncé que « Hossein Akbari, ambassadeur de la République islamique d’Iran à Damas, ainsi que sa famille, n’ont pas été blessés lors de l’attaque israélienne ». « Le général de brigade Mohammad Reza Zahedi, l’un des principaux commandants de la force Quds du Corps des Gardiens de la révolution islamique, est tombé en martyr », a indiqué la télévision publique iranienne Irib. La force Quds est la branche des opérations étrangères des Gardiens.

Selon l’OSDH, cette attaque a fait huit morts, dont un commandant et cinq membres des Gardiens de la révolution d’Iran ainsi que deux conseillers. « Des missiles israéliens ont détruit le bâtiment d’une annexe de l’ambassade iranienne à Damas », selon cette ONG basée au Royaume-Uni qui dispose d’un vaste réseau de sources dans le pays.

Israël a mené des centaines de frappes en Syrie voisine contre des positions du pouvoir syrien, des groupes pro-iraniens comme le Hezbollah libanais et des cibles militaires iraniennes depuis le début de la guerre dans ce pays en 2011. Ces frappes ont pris de l’ampleur depuis le 7 octobre.