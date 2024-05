Des poivrons au chlorpyrifos alertent Madrid : Après les fruits, les légumes produits au Maroc incriminés

Le journal espagnol précise que le produit incriminé n’est autre que le chlorpyrifos, détecté lors du contrôle à la frontière espagnole. Le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) de l’Union européenne aurait notifié un « niveau de risque grave ».

Les résultats des analyses réalisées sur le poivron, selon le média ibérique, ont montré « la présence de chlorpyrifos à raison de 0,21 ± 0,105 mg/kg – ppm, alors que la limite maximale de résidus (LMR) fixée par l’Europe est de 0,010 mg/kg – ppm ». En 2021, des poivrons exportés par le Maroc ont déjà été saisis en Allemagne et en République Tchèque à cause de leur forte teneur en pesticides.

Ce n’est pas la première fois que des médias espagnols signalent la présence de résidus de pesticides dans des légumes et des fruits en provenance du Maroc. Il y a quelques mois, une alerte à l’hépatite A dans des fraises a par ailleurs donné lieu à des analyses par les autorités sanitaires marocaines. Et comme par hasard, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), a assuré que les cargaisons concernées étaient bien négatives à toute infection et qu’elles étaient propres à la consommation, tout comme les fruits rouges en vente sur le marché national.

A la suite de la diffusion persistante de fausses informations à ce sujet via les réseaux sociaux, malgré les démentis des autorités sanitaires marocaines, le ministère de l’Agriculture a annoncé que des poursuites judiciaires seraient envisagées.