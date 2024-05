« Légalisation » du cannabis aux USA : Pas de fumée sans feu électoral…

Ce n’est pas une légalisation au niveau fédéral, c’est une décision qui appartient aux États, mais c’est un changement majeur. Depuis plus de 50 ans, le cannabis est considéré dans la classification américaine exactement comme l’héroïne ou le LSD, parmi les substances les plus dangereuses. Merrick Gar

Ce n’est pas une légalisation au niveau fédéral, c’est une décision qui appartient aux États, mais c’est un changement majeur. Depuis plus de 50 ans, le cannabis est considéré dans la classification américaine exactement comme l’héroïne ou le LSD, parmi les substances les plus dangereuses. Merrick Garland, ministre de la Justice, fait cette recommandation à la Maison Blanche à la suite de l’approbation des autorités de santé et de l’acceptation de l’agence antidrogue américaine. Si elle se concrétise, cette décision n’entrera pas en vigueur avant des mois, car il faut informer le public et recueillir ses commentaires.

Cela ne changerait pas grand-chose à la consommation, puisque le cannabis à usage récréatif est légal dans plus d’une vingtaine d’États et son usage médical est permis dans plus d’une trentaine. Mais cela permettrait aux entreprises de ce secteur en plein essor, si l’on en croit les effluves dans les grandes villes US, de bénéficier de déductions fiscales et in fine de faire baisser les prix.

Il y a quelques jours, l’administration amnistiait des personnes condamnées pour détention de cannabis. En cette année électorale, les signaux politiques sont assez évidents, alors que Joe Biden peine à convaincre une partie de la jeunesse de le soutenir.

