A JEUN : Sècheresse et mécanique des fluides

En dépit de toutes les gesticulations auxquelles se livrent le patron de l’exécutif pour donner l’impression qu’il ne fait pas que brasser du vide, les Marocains savent de quoi il retourne. Les ondées qui ont permis de laver un peu de la crasse ambiante ne suffisent nullement à influer sur la courbe de la croissance. Le Royaume persistera a perdre ses eaux tant que l’on rechigne encore à revoir la stratégie agricole, il n-y a de secret a faire valoir pour empêcher les citoyens de voir clair dans le jeu du gouvernement il n’y en a que pour les riches, et les réformettes agitées par-ci et par-là ne font pas politique, pas plus qu’ils ne renforcent l’idée bien installée chez la majorité silencieuse quant a la vacuité du discours officiel, il fut un temps où les sages parmi les hommes qui ont fait ce pays assuraient que l’on ne réforme pas en période de crise, l’essentiel devant consister en une rigoureuse gestion des maux qui installent la croissance économique dans une anémie structurelle, et la meilleure façon pour arriver à bon port n’a pas d’autre secret que celui qui consiste à associer tout le monde à la prise de décision plutôt que de persister à croire que la technostructure est seule capable d’aligner les projections et de jeter les ponts sur la comète.

En cette période de stress hydrique qui s’inscrit dans la durée, il n’y a pas mieux que d’opter pour une démocratie liquide telle que résumée par le défunt Z. Bauman. C’est à cette seule et unique aune que l’on pourrait retenter la mise en place d’une véritable démocratie participative. Tout en nourrissant l’espoir que la chose publique puisse encore intéresser les pauvres hères perdus entre une cherté de la vie qui va crescendo et une piètre image que lui renvoie le monde politique, avec le concours de ses acteurs aux prestations aussi nulles que scandaleuses

Ni Nizar Baraka ne pourra convaincre des bienfaits de sa politique déployée dans la gestion des eaux, le dessalement devant profiter à la métropole casablancaise étant déjà drapé dans un scandale qui ne dit pas son nom, ni Abdellatif Ouahbi ne saurait justifier ses dérives liberticides es qualité de détenteur du portefeuille de la justice qui asphyxient la liberté de parole et de pensée.

Aziz Akhannouch qui se prend à rêvasser de squatter la primature quoi qu’il en coute ne saurait occulter que le pays est dans une situation pitoyable. Son avenir est de plus en plus hypothéqué en négociant à tour de bras des crédits. La faillite se rapproche avec un trop plein d’endettement. Pas de quoi bomber le torse et s’allouer, pour se donner bonne contenance, les services des laudateurs qui sont prompts à assurer que tout va bien Madame la Marquise.

Le Maroc va mal. Et la chappe de plomb entoure encore tous les vecteurs de développement que le pays recèle. Quid des retombées socio-économiques des divers secteurs miniers qui s’arrogent les droits d’exploitation sans égard ni pour le voisinage ni pour la salubrité des citoyens ? Quid du contrôle des prix des hydrocarbures dont les retombées n’en finissent pas d’asphyxier les consommateurs ? La liste des interrogations est aussi longue qu’une journée sans pain. Et la plus pressante des interpellations qui conditionne toute volonté de bien faire a trait, elle, à la décrispation du climat politique.

N’est-il pas temps de penser sérieusement à élargir les détenus politiques qui croupissent dans nos prisons ? Le Maroc, il faut se faire à cette idée cardinale, ne saurait vaincre les vicissitudes sans l’association de tous ses enfants, sans exclusive aucune. Et il est intolérable que les meilleurs d’entre eux pourrissent dans les geôles. Activistes et blogueurs, journalistes et défenseurs des droits humains, lesquels n’ont commis d’autre tort que de crier haut et fort leur colère face aux injustices qui s’accumulent méritent d’être écoutés. Le propre de toute bête politique ne réside-t-elle pas dans sa capacité d’écoute ? A bon entendeur. Salut.