Israël mène une guerre « barbare » à Gaza : Le président chilien couve sa colère…

Le président chilien a publié sur les réseaux sociaux une photo de la petite palestinienne Sabrine dans une couveuse, après avoir perdu sa mère, son père et sa sœur de 4 ans dans un bombardement israélien. « Ne cessons jamais d’être étonnés et indignés par la barbarie perpétrée par le gouvernement israélien à Gaza », a déclaré G. Boric.

Et d’ajouter: « Plus de 34 000 personnes ont été tuées et ils ont réussi à extraire une petite fille du ventre d’une mère décédée au cours du week-end. Qu’il y ait un cessez-le-feu maintenant. »

Le 20 avril, l’armée d’occupation israélienne a bombardé la maison de la famille de Sabrine dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tuant tous ses membres.

G. Boric a déclaré plus tard aux journalistes au palais présidentiel que l’ambassadeur de son pays à Tel Aviv resterait au Chili « aussi longtemps que le massacre de Gaza continuera ». Le président chilien Ba convoqué l’ambassadeur de son pays à Tel-Aviv pour des consultations le 1er novembre 2023, en raison de la guerre israélienne en cours contre l’enclave palestinienne.