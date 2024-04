Soutien yéménite à Gaza : Trois navires ciblés…

Le général de brigade Sarie a déclaré que « les forces navales yéménites ont ciblé le navire américain (MAERSK YORKTOWN) dans le golfe d’Aden, avec un certain nombre de missiles navals appropriés, réalisant un tir précis. »

Il a ajouté que « l’armée de l’air a mené deux opérations militaires, l’une visant un navire de guerre américain dans le golfe d’Aden et l’autre visant un navire israélien dans l’océan Indien avec un certain nombre de drones ».

Le général a indiqué en outre que « l’armée de l’air a ciblé le navire israélien (MSC VERACRUZ) dans l’océan Indien avec un certain nombre de drones, et les deux opérations ont atteint leurs objectifs ». Et souligné que « les forces armées yéménites continueront d’empêcher la navigation israélienne ou américaine vers les ports de la Palestine occupée dans les mers Rouge et d’Oman, ainsi que dans l’océan Indien jusqu’à ce que l’agression et le siège contre la bande de Gaza soit levé ».

Le général de brigade a noté que « les forces armées yéménites continuent de prendre de nouvelles mesures militaires contre toutes les cibles hostiles dans le Bahreïn Rouge, la mer d’Oman et l’océan Indien, pour défendre le Yémen et pour confirmer leur position de soutien aux Palestiniens ».

Hier, le bureau politique d’Ansarullah au Yémen a déclaré qu’il espérait que les forces armées yéménites intensifieraient leurs opérations contre la navigation sioniste et celles qui lui sont associées dans la mer Rouge, la mer Arabe et l’océan Indien.