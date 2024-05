Le Hamas au Caire pour négocier la trêve à Gaza : B. Netanyahu conditionne la reprise des négociations…

D’après « Al-Qahera News », média égyptien proche des renseignements, une délégation du Hamas palestinien est arrivée, samedi 4 mai, en Égypte pour discuter d’une proposition d’accord de trêve dans la bande de Gaza avec Israël, qui menace de lancer une opération terrestre à Rafah malgré les mises en garde internationales, Washington en tête. Après quasiment sept mois d’une guerre dévastatrice, l’offre de trêve posée sur la table des négociations comprend une pause de quarante jours de l’offensive israélienne à Gaza et la libération de prisonniers palestiniens contre celle d’otages enlevés lors de l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël, qui a déclenché le conflit, relate l’AFP.

Du côté de la résistance palestinienne, on ne fait pas de mystère sur la gestion de l’actuelle crise. Retrait total des forces israéliennes de l’enclave palestinienne avec cessation de toutes les opérations militaires, y compris le survol aérien, mobilité garantie aux habitants de Gaza, dont le retour des déplacés vers la zone nord, fluidité de l’aide internationale, et libération des prisonniers palestiniens qui croupissent dans les prisons israéliennes. Cela sans parler de la reconstruction de la zone gravement sinistrée par les bombardements aveugles de l’occupant. Autant de conditions déjà exprimées à maintes reprises, sans pour autant que les Américains, -ces derniers appellent le Hamas à accepter les termes de l’offre de trêve israélienne sans la moindre garantie-, ne cherchent à convaincre leur protégé du bien fondé d’une trêve définitive. Les factions de la résistance palestiniennes qui n’ignorent pas le double jeu auquel se livre Washington exigent la subordination de tout accord de paix à des garanties internationales, dont celles de la Russie et de la Chine.

Les négociateurs du Hamas au Caire entament leur mission alors que l’armée sioniste a perpétré durant les dernières 24 heures 3 nouveaux massacres alourdissant le bilan des martyrs de 32 autres, cela sans compter 41 blessés. A signaler aussi que le ministère de la Santé du Hamas a annoncé, vendredi 3 mai, un nouveau bilan de 34 654 morts dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. En outre, le même communiqué fait état de 77 908 blessés en près de sept mois de guerre, écrit l’AFP. Les forces israéliennes ont mené des raids contre Al-Chouka, à l’est de la ville de Rafah, comme dans la région de Khan Younès, dans le centre de Gaza, faisant plusieurs victimes.

Face à cela, la résistance palestinienne à Gaza a particulièrement concentré ses opérations sur la base-arrière israélienne de Netzarim. Les brigades d’Al-Qassa, des Chouhada, d’Al-Qods et d’Al-Aqsa ont, toutes, réalisé des tirs de missiles et de mortiers contre le QG de cette force israélienne, tout comme contre les concentrations de soldats et de véhicules. Des médias israéliens ont fait état du transfert de plusieurs soldats blessés vers les hôpitaux israéliens.

A signaler que la situation humanitaire est déjà catastrophique dans l’enclave palestinienne soumise à un embargo des plus sévères depuis le 7 octobre dernier. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a assuré que la faim qui sévit dans le nord de Gaza s’étend désormais au reste de l’enclave. Le patron de l’OMS a mis en garde contre toute opération israélienne à Rafah qui se transformerait en un véritable bain de sang alors que le système sanitaire palestinien est au bord de l’effondrement.