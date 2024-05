Corridor de transport international Nord-Sud (ITC) : Doha sur les traces de Téhéran

Le Qatar est intéressé par une coopération avec la Russie dans la mise en œuvre du corridor de transport international Nord-Sud (ITC), a déclaré vendredi 17 mai Ahmed ben Nasser ben Jassim Al-Thani, ambassadeur du Qatar à Moscou,. « Le Qatar accorde une grande attention aux projets communs avec la Fédération de Russie et le projet Nord-Sud est très important pour de nombreux pays de la région. Mais nous comprenons tous que les conditions particulières sur la scène internationale nous obligent désormais à nous concentrer sur ce projet et à faire le maximum d’efforts pour sa mise en œuvre », a-t-il déclaré lors d’une session au forum économique international « Russie – Monde islamique : Kazan Forum ». « Nous sommes maintenant très intéressés par un partenariat avec la Russie dans ce projet », a insisté le diplomate.

L’ITC Nord-Sud est une route multimodale reliant Saint-Pétersbourg à Bombay, en Inde, d’une longueur de 7 200 kilomètres. Il existe trois itinéraires : l’un traversant la Caspienne (en utilisant les chemins de fer et les ports), les deux autres contournant cette mer par l’ouest et par l’est (par voie terrestre). Cette route doit permettre de réduire drastiquement les délais d’acheminement des marchandises. Alors qu’un trajet Saint-Pétersbourg – Bombay prend entre 30 et 45 jours par voie maritime, en passant par le canal de Suez, le trajet via l’ITC ne prendra plus que 15 à 24 jours, selon les chiffres du ministère russe des Transports.

En mai 2023, la Russie et l’Iran ont signé un accord sur la construction d’une ligne ferroviaire nécessaire sur la route nord-sud occidentale, entre les ville azerbaïdjanaise d’Astara, située à la frontière avec l’Iran, et la ville de Rasht plus au sud.

Du 14 au 19 mai se tient à Kazan le Forum économique international de la Russie et des pays de l’Organisation de coopération islamique «Russie – Monde islamique : Kazan Forum». Kazan Forum est une plateforme visant à renforcer les liens commerciaux, économiques, scientifiques, techniques, sociaux et culturels entre la Russie et les pays de l’Organisation de la coopération islamique. Par décret du président de la Fédération de Russie, le forum a reçu le statut fédéral en 2023. Le comité d’organisation est dirigé par Marat Khousnoulline, vice-Premier ministre de la Fédération de Russie.