Agression israélo-américaine contre l’Iran : La riposte de Téhéran a été dosée et rationnelle. En cas de récidive, un général iranien réserve des surprises aux agresseurs

Le haut gradé iranien a expliqué que « les forces armées iraniennes ne sont pas à l’origine de l’attaque, mais elles ont répliqué, durant les 12 jours de confrontation, par des frappes dévastatrices qui ont infligé des dégâts importants à l’ennemi ». Il a ajouté que « le cessez-le-feu a été imposé à l’ennemi après qu’il ait subi de lourdes pertes de la part des forces iraniennes ». Et d’assurer : « Nous, par l’intermédiaire de nos forces armées, l’avons forcé à cesser la guerre, et non, comme ils le prétendent, qu’ils l’ont arrêtée. Nous avons été les derniers à lancer des missiles et des drones contre l’entité sioniste ».

Concernant les pertes infligées par les forces iraniennes lors de ces opérations, le général de brigade iranien a expliqué que « de nombreux centres de sécurité, militaires et de recherche de l’entité occupante ont été complètement détruits ». De même, « les forces iraniennes ont infligé de lourds dégâts aux forces américaines sur la base aérienne d’Al Udeid », selon le général de brigade qui a qualifié le Qatar « d’ami ».

Le général de brigade a souligné que « nombre de leurs pertes sont soumises à un embargo médiatique sévère », de sorte que « nous ne faisons pas confiance à ce que les États-Unis et l’entité sioniste publient à ce sujet ». et de lancer une pique : « Si les ennemis sont honnêtes et démocratiques, comme ils le prétendent, qu’ils informent le monde de leurs pertes et de ce qui a été détruit ». Il a indiqué que « nombre des cibles israéliennes que nous avons bombardées sont classées comme stratégiques, alors que nous disposons d’un plus large éventail d’autres cibles stratégiques ».

Le général de brigade Shekarchi a estimé que « l’entité est devenue désespérée par la nature des cibles que nous avons bombardées et a déplacé ses forces militaires dans des abris plutôt que des colons », soulignant « qu’il existe des centres militaires, de sécurité et de recherche qui sont actuellement hors service ». Il a également révélé que « les forces armées iraniennes ont abattu de nombreux drones israéliens et américains et ont prouvé leur capacité à défendre le pays et son vaste territoire ».

Mise en garde

Concernant les menaces d’une nouvelle agression contre l’Iran, le haut gradé a déclaré « qu’on ne peut pas faire confiance aux États-Unis et aux sionistes, et a mis en garde ces derniers et ceux qui les soutiennent contre toute nouvelle agression ». Le général de brigade a poursuivi : « Nous sommes déterminés à répondre avec force à toute nouvelle tentative d’agression, et les bases en Asie occidentale en subiront les conséquences si les États-Unis et l’entité sioniste tentent de violer le cessez-le-feu ». Il a averti que « les forces américaines et israéliennes dans la région sont à portée des forces iraniennes » et ajouté : « Nous surveillons les mouvements des forces américaines et sionistes dans la région et les mettons en garde contre toute erreur, car notre réponse sera dévastatrice ».

Concernant les capacités militaires de l’Iran, le général de brigade a souligné que « l’Iran n’annonce pas officiellement ses capacités, mais c’est sur le terrain qu’elles sont prouvées ». Il a ajouté que son pays « possède des capacités militaires avancées et destructrices, produit ses armes de manière indépendante et active, les modernise rapidement et ne craint pas une confrontation prolongée ». « Nos scientifiques et ingénieurs sont capables de produire. Nous disposons des armes les plus modernes et nous n’avons besoin d’aucune arme étrangère. Ce dont nous disposons changera le sort de la guerre, et les États-Unis goûteront l’amertume de la riposte à toute agression », a-t-il poursuivi.

Le général de brigade a indiqué que les forces armées « utilisent les armes pour riposter proportionnellement à la nature de l’agression », ajoutant : « Nous avons de nombreuses surprises que vous verrez sur le terrain ». Il a souligné que « de larges secteurs des forces armées ne sont pas encore entrés en guerre », expliquant que « la participation des Brigades d’Al-Qods des Gardiens de la révolution islamique, de la Marine et des Forces de mobilisation (Pasidjs) dépend de la nature de l’agression ».

Dans ce contexte, le général de brigade a expliqué que « les forces armées ont utilisé leurs capacités dans cette guerre avec rationalité ».

Le général de brigade a accusé « l’entité sioniste d’utiliser des civils palestiniens comme boucliers humains », affirmant qu’elle « ne peut pas affronter seule les forces iraniennes, c’est pourquoi elle a imploré le soutien américain, tandis que de nombreux pays occidentaux se sont empressés de lui envoyer des armes après la fin de la guerre pour poursuivre son agression contre l’Iran ».

« Bien que les Américains aient soutenu l’entité sioniste dans tous les aspects de la guerre, ils n’ont pas été en mesure d’affronter nos forces armées » a rappelé le haut gradé iranien, il a souligné que « la participation américaine était présente, directe et indirecte, dès le début de la guerre contre l’Iran », notant que « de nombreux pays, notamment occidentaux, ont soutenu l’entité sioniste dans cette guerre ».

À la fin de son entretien avec Al-Mayadeen, le général de brigade a noté que « toutes les factions et communautés du peuple iranien sont unies aux côtés des forces armées pour faire face à l’agression, tandis que tous les pays d’Asie occidentale ont salué les frappes iraniennes destructrices qui ont visé l’entité sioniste et les forces américaines ». Comme il a affirmé que « toute allusion à la reddition ou au repli ne figure pas dans notre dictionnaire, et que toute agression sera accueillie par des gifles qu’ils n’oublieront pas ». Il a souligné, enfin, que « les menaces américaines visent les pays qui s’inclinent devant les États-Unis ».