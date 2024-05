En soutien à la lutte du peuple palestinien : Missiles et drones irakiens sur des cibles israéliennes

Ces attaques ont été menées à l’aide de missiles de type Al-Arqab, missile de croisière développé. La Résistance islamique en Irak a publié des scènes vidéo du lancement de missiles Arqab vers des cibles israéliennes vitales.

Aujourd’hui à l’aube, la résistance, à l’aide de drones, a visé une cible militaire à Eilat, au sud de la Palestine occupée. Des sources ont révélé que la résistance en Irak a utilisé deux nouvelles armes : la première est le drone Al-Arfd, et la seconde n’a pas encore été dévoilée. Les sources ont également ajouté que le nouveau drone est utilisé pour la première fois et il diffère des drones précédents en termes de capacité destructrice, de vitesse et de technologie.

La résistance a souligné continuer de cibler l’occupation en soutien à Gaza et en réponse aux massacres commis par l’occupation contre les civils palestiniens, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées.