La barbarie israélienne n’a pas de limites : Assassinats en Cisjordanie et liquidation des prisonniers de Gaza

Les experts ont condamné Israël pour cette violation flagrante des droits de l’homme, soulignant le caractère inacceptable de cette tragédie qui a coûté la vie à un enfant innocent. Le 29 novembre 2023 restera à jamais gravé dans les mémoires comme le jour où Adam, âgé de 8 ans, et Basil, âgé de 15 ans, ont été tragiquement tués en Cisjordanie occupée alors qu’ils jouaient simplement dans la rue, loin de toute forme de danger.

Une vidéo datant du 29 novembre dévoile un convoi armé israélien traversant la rue où se tenaient Adam, un passionné de football et fervent admirateur de Lionel Messi, accompagné de son frère aîné Baha ainsi que de neuf autres jeunes garçons. Les caméras de surveillance, qui ont offert une vision à 360 degrés de l’incident, ont enregistré le moment où les détonations retentirent, avec onze coups de feu tirés, atteignant des véhicules et des édifices avoisinants. Malheureusement, deux balles ont atteint Basil au niveau de la poitrine, tandis qu’une autre a touché Adam alors qu’il tentait de s’échapper des lieux.

Les preuves recueillies à partir des téléphones portables et des images de vidéosurveillance, ainsi que les informations sur les déplacements des forces israéliennes, les témoignages et une enquête approfondie sur les lieux, ont mis en lumière de graves violations des droits de l’homme, ne laissant aucune place au doute. Baha a partagé avec émotion l’expérience déchirante qu’il a vécue en escortant son jeune frère vers un endroit sûr, tandis qu’il appelait désespérément une ambulance. « Un sentiment de choc m’a envahi, me laissant sans la moindre pensée pour moi-même. J’ai tenté de communiquer avec lui, mais mes mots se sont dissipés dans le vide : « Adam, Adam ! Pourtant, son esprit s’évadait de son corps, car il ne réagissait pas », a-t-il confié, les larmes inondant son visage lors de son témoignage à la BBC.

Dans une tentative désespérée de se disculper, les forces de sécurité israéliennes insistent sur le fait que Basil était en possession d’un engin explosif lors de l’échange de tirs et qu’elles ont agi en légitime défense. Les forces d’occupation israéliennes ont prétendu que l’utilisation de tirs réels était réservée exclusivement à l’élimination de menaces immédiates ou à des fins d’arrestation, en respectant scrupuleusement les protocoles d’arrestation après avoir épuisé toutes les autres options.

Un comité d’experts renommés a sollicité de manière unanime une investigation approfondie concernant l’incident en question. Certains membres ont souligné la possibilité de violations flagrantes du droit international, ce qui soulève des préoccupations majeures quant au respect des normes et des principes fondamentaux.

Les éléments de preuve ont amené le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, Ben Saul, à exprimer ses préoccupations quant à la légalité de l’utilisation de la force meurtrière dans l’affaire de Basil, laissant entendre que la mort d’Adam pourrait être qualifiée de « crime de guerre ». « Adam considère que cette action constitue une grave violation des lois internationales humanitaires interdisant les attaques délibérées, indiscriminées ou disproportionnées contre les civils, ce qui est un crime de guerre et une violation du droit fondamental à la vie », a déclaré B. Saul. Lawrence Hill-Cawthorne, autre juriste, a vertement critiqué les soldats israéliens pour avoir choisi de recourir à la violence meurtrière au lieu d’adopter une approche plus stratégique face à la menace, alléguant que leurs actions étaient en violation du droit international et qualifiant d’« aveugle » l’utilisation de la force meurtrière.

Le Croissant-Rouge palestinien soutient fermement que cet événement n’est en aucun cas un incident isolé, mais plutôt le reflet d’une série d’attaques similaires qui se produisent de manière « systématique ».

Depuis le 7 octobre, date à laquelle Israël a déclenché une guerre brutale contre la bande de Gaza en représailles à une opération du Hamas, au moins 492 Palestiniens, dont 116 enfants, sont tombés en martyre en Cisjordanie tandis qu’environ 5 000 autres ont été blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

L’Autorité des Affaires des Prisonniers et des Ex-Prisonniers et le Club des Prisonniers Palestiniens avaient fait savoir jeudi le martyre de deux détenus de Gaza dans les geôles israéliennes : le Dr Adnan Al-Bursh, 50 ans, consultant et chef du département d’orthopédie à Hôpital Al-Shifa à Gaza, et Ismail Khader, 33 ans.

Les deux institutions ont rapporté, dans un communiqué commun, que le Dr Al-Bursh, originaire de la ville de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, a été arrêté par l’armée d’occupation en janvier 2024, alors qu’il se trouvait à l’hôpital Al-Awda avec son équipe de médecins. Selon les informations disponibles, rapportées aux Affaires civiles palestiniennes, le défunt a succombé à la torture dans la prison d’Ofer le 19 avril 2024, sachant qu’il a été blessé alors qu’il était à l’hôpital indonésien il y a environ 5 mois. Sa dépouille a été livrée jeudi avec des dizaines de détenus de Gaza libérés qui ont emprunté le passage de Kerem Shalom, selon l’Autorité des frontières et des passages à Gaza.

Le nombre de martyrs captifs morts dans les geôles et les camps d’occupation, à la suite de crimes de torture, de crimes médicaux et de la politique de famine, est passé à 18 martyrs, et ils font partie de ceux dont le martyre a été annoncé et dont l’identité était connue. La Commission et le Club ont ajouté qu’il est certain que le nombre de détenus martyrs de Gaza est plus élevé, comme les médias d’occupation ont révélé plus tôt, à travers des articles de presse, qu’au moins 27 détenus de Gaza ont été tués dans les geôles et les camps de l’occupation.

Selon eux, les données disponibles sur les détenus de Gaza sont encore rares, en ce qui concerne leur identité, leurs lieux de détention et leur nombre. Les seules données annoncées par l’administration des prisons d’occupation concernent ce qu’elle appelle les combattants illégitimes et leur nombre au début du mois d’avril est de 849. Il convient de noter qu’un groupe de prisonniers libérés par l’occupation de la prison Ofer a parlé clairement de la Section 23, dans laquelle l’occupation détient les détenus de Gaza, et des opérations de torture et d’humiliation qui ont lieu contre eux.

En outre, les deux institutions ont indiqué que les appels et demandes adressés à toutes les institutions internationales pour mettre fin au crime de disparition forcée sont tombés dans l’oreille des sourds. Ils ont renouvelé leur exigence que « les Nations Unies et toutes les institutions internationales assument leurs responsabilités face aux crimes commis par l’occupation contre les prisonniers et les détenus, et ne se limitent pas à publier des rapports et des témoignages, à les annoncer et à mettre en garde contre eux ».

Avec le martyre d’Al-Barsh, le bilan des morts dans le secteur de la santé à Gaza s’est élevé à 496 depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza. Le ministère a annoncé que le bilan des crimes de l’occupation contre le secteur palestinien de la santé dans la bande de Gaza s’élevait à 1 500 blessés et 309 prisonniers, appelant la communauté internationale et les organisations de santé et de défense des droits de l’homme à intervenir et à protéger les prisonniers de la torture, du terrorisme et meurtre.