Axe de la résistance hyperactif : Près de 2.000 opérations en soutien aux Gazaouis

Sur le front yéménite, intervenu tardivement dans la bataille menée par l’axe de la résistance à Israël, les forces yéménites ont mené pas moins de 118 opérations : 98 contre des cibles maritimes, 18 visant l’entité sioniste et 2 opérations anti-aériennes, indique le Hezbollah.

Il y a lieu de noter que l’armée de Sanaa a donné du fil à retordre aux forces US déployées dans le Golfe d’Aden et en mer Rouge pour assurer la liberté de la navigation aux navires desservant les ports israéliens. Pour l’heure, le contingent maritime occidental qui a volé au secours d’Israël a choisi d’opérer un repli de cette vaste zone maritime. Un repli tactique annonciateur d’une escalade à venir ? difficile de pouvoir lire dans les desseins de la coalition montée par les USA dans la région.

En ce qui concerne le front irakien, le Hezbollah signale que les forces de résistance irakiennes, en tête desquels figure le Hachd al-Chaabi, ont effectué 243 opérations, dont 90 opérations ont visé des cibles en Irak, c’est-à-dire des bases US, 65 contre des cibles dans l’entité sioniste, dont les ports d’Oum al Rachrach (Eilat) et de Haifa, outre des bases déployées dans le Golan occupé et l’aéroport Ben Gourion, et, enfin, 88 opérations visant des cibles en Syrie, soit les bases US illégalement établies.

Quant au front libanais, le plus actif et aux opérations les plus graduées, la Résistance islamique au Liban a mené 1637 opérations dont 1.404 ciblant des sites israéliens, 51 opérations anti-aériennes et182 opérations visant des colonies.

En tout, les forces de résistance dans ces trois pays ont réalisé 1.998 opérations en soutien à Gaza.

Le Média de guerre du Hezbollah a en outre diffusé une vidéo intitulée 200 jours de résistance et de vaillance. Le clip passe en revue les principales opérations réalisées par la Résistance islamique au Liban depuis le 8 octobre 2023.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa. L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1400 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres, en vue de les échanger avec les milliers de Palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises à Gaza. Plus de 34000 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 75% de femmes et d’enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.