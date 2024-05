Le Maroc prend part à la réunion de l’OCI à Banjul : N. Bourita rencontre A. Diop, son homologue malien

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, préside la délégation marocaine prenant part à cette réunion de deux jours, à l’issue de laquelle les ministres des AE membres de l’OCI examineront le rapport et la déclaration finale qui seront soumis pour approbation à la 15ème Conférence au Sommet, qui se tiendra en présence des dirigeants et chefs de gouvernement des pays de l’Organisation.

Cette réunion ministérielle a été précédée, mardi et mercredi, d’une réunion préparatoire des hauts fonctionnaires des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique au cours de laquelle les experts ont discuté des documents de la session et du rapport à soumettre au Conseil des ministres des Affaires étrangères des 57 pays membres de l’Organisation.

Le 15è sommet de l’OCI qui s’ouvre samedi prochain discutera de questions d’ordre politique intéressant le monde islamique, en tête desquelles figure la question palestinienne. Les dirigeants des États membres se pencheront aussi sur des sujets à caractère économique, humanitaire, social et culturel, dont des questions relatives à la jeunesse, à la femme, à la famille, à la science, aux technologies, aux médias et aux communautés musulmanes.

L’accent sera également mis sur des thématiques liées au rejet des discours de la haine et de l’islamophobie, à la promotion du dialogue, ainsi que sur les questions liées au changement climatique et à la sécurité alimentaire.

Au cours du Sommet, Hissein Brahim Taha, secrétaire général de l’OCI, présentera un rapport dédié aux activités, programmes et projets initiés par l’Organisation depuis la session précédente de la Conférence islamique au sommet. Cette 15è session sera sanctionnée par une Déclaration finale comprenant les positions de l’Organisation sur les questions présentées au Sommet, ainsi qu’une résolution sur la Palestine et Al-Qods Acharif et la Déclaration de Banjul.

A noter qu’à l’occasion de ce Sommet, N. Bourita a eu une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues participant à cette session. Jeudi 2 mai, une réunion entre le chef de la diplomatie marocaine et Abdoulaye Diop, son homologue malien, a eu lieu à Banjul. Les entretiens qui se sont déroulés dans la capitale gambienne ont porté sur « le renforcement des relations de coopération » entre les deux pays, « ainsi que sur des sujets d’intérêt commun ». « Nos discussions ont également porté sur l’examen de la situation au niveau de la région et, là aussi, nous nous sommes félicités des interactions avec le Maroc et des initiatives qui sont prises ensemble pour renforcer la paix, la stabilité et la prospérité de la région », a souligné le chef de la diplomatie malienne à la MAP. Mohamed Methqal, ambassadeur et directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), a pris part à ladite réunion.

Le Mali a adhéré le 23 décembre dernier à l’initiative royale devant permettre aux pays du Sahel d’accéder à l’océan Atlantique.