Les campus US contre la guerre à Gaza et le soutien US à Israël : La police réprime, sur ordre de l’establishment, les étudiants !

Les demandes des étudiants vont d’un cessez-le-feu dans la guerre génocidaire menée par Israël contre la bande de Gaza à des appels aux universités de cesser d’investir dans des entreprises israéliennes impliquées avec l’armée du pays, en passant par la fin de l’assistance militaire américaine à l’entité sioniste. Les manifestations propalestiniennes se sont étendues aux campus universitaires à travers les États-Unis, attisées par l’arrestation massive de plus de 100 personnes sur le campus de l’université Columbia il y a plus d’une semaine, et de 800 autres à travers le pays.

Les interventions policières se sont poursuivies dans plusieurs campus samedi, notamment un confinement à l’université de Californie du Sud (USC) et une forte présence policière. Plus de 200 personnes ont été arrêtées dans une poignée d’écoles, dont 80 tard samedi soir à l’université Washington à Saint Louis.

Parmi les personnes arrêtées à l’université Washington figurait Jill Stein, candidate à la présidentielle du Parti Vert en 2024. « Ils envoient la police anti-émeute et créent essentiellement une émeute dans une manifestation par ailleurs pacifique. C’est tout simplement honteux », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Rappelons que depuis le 7 octobre, Israël mène une guerre dévastatrice dans la Bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent et d’une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit Tel Aviv à comparaitre devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour « génocide ».

Des ONG des droits de l’Homme affirment que des milliers de Palestiniens ont été détenus par les forces d’occupation israéliennes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Israël a également imposé un blocus paralysant sur la bande de Gaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de Gaza, au bord de la famine. La guerre israélienne a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de Gaza, en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.

Téhéran sermonne Washington

Hossein Amir-Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne, a condamné la répression actuelle des manifestations propalestiniennes dans les universités américaines, exhortant Washington à cesser immédiatement son soutien à Israël.

« La répression et le traitement sévère réservé par la police et les forces de sécurité américaines aux professeurs et aux étudiants qui protestaient contre le génocide et les crimes de guerre du régime israélien dans diverses universités ont provoqué la profonde inquiétude et l’indignation de l’opinion publique mondiale », avait écrit jeudi le responsable iranien dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X. « Cette répression s’inscrit dans la continuité du soutien total de Washington au régime israélien et montre clairement le double standard et le comportement contradictoire de l’administration américaine à l’égard de la liberté d’expression », a-t-il déclaré.

H. Amir-Abdollahian a évoqué « le génocide de dizaines de milliers de femmes et d’enfants palestiniens, notamment après la découverte de charniers contenant les corps des malades, des blessés et des travailleurs médicaux à l’hôpital Nasser et ses environs à Gaza ». « La vague mondiale d’indignation envers le régime israélien et ses partisans ne peut être dissimulée », a-t-il déclaré. « La Maison-Blanche doit immédiatement cesser de soutenir les crimes de guerre du régime israélien et être tenue pour responsable », a déclaré le plus haut diplomate iranien.

La police US a arrêté des centaines de manifestants à travers les États-Unis, alors que les manifestations contre la guerre à Gaza s’intensifient sur les campus universitaires. Lors de la dernière vague de répression, quelque 108 arrestations ont été effectuées à l’Emerson College de Boston. Auparavant, 93 personnes de l’Université de Californie du Sud (USC) à Los Angeles avaient été arrêtées pour intrusion. Des manifestants et des policiers se sont également affrontés à l’Université du Texas à Austin. Les autorités US ont indiqué que 34 personnes y avaient également été arrêtées.

Les universités américaines ont vu un nombre croissant d’étudiants quitter les cours ou tenter d’établir des campements pour protester contre la guerre génocidaire israélienne contre Gaza.

Les États-Unis fournissent à Israël un soutien militaire et en matière de renseignement maximal depuis le 7 octobre, lorsque ce dernier a déclenché la guerre. Washington a également opposé son veto à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu dans l’attaque militaire brutale qui a jusqu’à présent tué plus de 34 100 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Les étudiants américains sont furieux contre les liens de leurs universités avec le régime israélien et contre le soutien total de Washington au génocide.