Sanaa met en garde Tel-Aviv : Et rappelle son engagement ferme aux côtés des Gazaouis

Le général de brigade Yehya Sarii, porte-parole des forces armées yéménites, a averti, lundi 13 mai que « Gaza est pour nous une ligne rouge. Nos causes, nos lieux saints et notre Islam sont des lignes rouges sur lesquelles nous ne ferons aucun compromis », a-t-il déclaré. « Nous ciblerons des positions que l’ennemi ne peut même pas imaginer, des positions que ni le peuple yéménite ni le peuple de la nation [arabe et islamique] ne peuvent imaginer », a affirmé le responsable.

Le Yémen a lancé ses opérations contre les intérêts israéliens après le 7 octobre, lorsque le régime israélien a entamé sa guerre destructrice contre Gaza qui a jusqu’à présent tué plus de 35 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

Les forces yéménites ont commencé par frapper les navires se dirigeant vers les ports des territoires palestiniens occupés via les zones maritimes du Yémen. Elles ont ensuite progressivement étendu leurs frappes aux cibles situées dans les territoires occupés et aux navires naviguant dans l’océan Indien, le régime israélien refusant de répondre à leur demande de mettre fin à la guerre et au siège de l’enclave palestinienne.

En mai, le général Sarii a annoncé le début de la quatrième phase des opérations propalestiniennes qui a consisté au ciblage de tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens « dans la mer Méditerranée, dans n’importe quelle zone à notre portée ». Badr Eddine El Houthi, leader des Ansarullah avait part d’une stratégie encore plus large prévoyant une 5ème, voire une 6ème phase dans la guerre contre l’entité sioniste et ses soutiens occidentaux. Pour l’heure, a-t-il tenu à rappeler, on se contente d’annoncer ce pour quoi les forces yéménites sont capables. En attendant que les autres phases murissent…