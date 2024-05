Employabilité en Espagne : Les Marocains détrônent les Roumains sur le marché du travail

Depuis la période post-Covid, le Maroc dépasse la Roumanie en tant que pays avec le plus de travailleurs, selon les derniers chiffres officiels de l’emploi en Espagne. Au mois d’avril, les Marocains réalisent un nouveau record en atteignant 2.792.096 personnes employées, avec 6.623 étrangers supplémentaires au cours du mois dernier.

A rappeler que les travailleurs étrangers représentaient 13,2% du nombre total d’affiliés à la Sécurité sociale en avril. Pour ce qui est de leur origine, 32,2 % relèvent de nationalités de pays membres de l’Union européenne, tandis que les 67,8 % sont issus de pays tiers hors de l’Europe.

« En moyenne et sans désaisonnalisation, c’est-à-dire dans la série originale, la Sécurité Sociale a enregistré 2.805.055 affiliés d’autres pays, après avoir ajouté 70.936 salariés en avril (2,6%) et 198.372 au cours des douze derniers mois (7,6%). C’est aussi le mois où l’on compte en moyenne le plus grand nombre d’affiliés étrangers », a indiqué la Sécurité sociale espagnole dans sa dernière mise à jour.

La même source a indiqué dans son dernier rapport sur l’évolution de l’emploi étranger en Espagne que le nombre d’affiliés étrangers à la Sécurité Sociale atteint un nouveau sommet et atteint 2.792.096 travailleurs, après avoir ajouté 6.623 étrangers au cours du mois d’avril. Dans le détail, la Sécurité sociale espagnole précise que l’évolution historique des dix derniers mois d’avril est la suivante : 202.159 (2015), 211.077 (2016), 231.120 (2017), 250.782 (2018), 270.432 (2019), 253.624 (2020), 275.293 (2021), 300.329. (2022), 329 227 (2023) et 346 771 (2024).

En l’espace de 10 ans, les Marocains représentent un total de 202 159 travailleurs affiliés à la sécurité sociale à 346 771, soit une augmentation de 144.612 travailleurs, dépassant ainsi la Roumanie dont la courbe est en baisse depuis le début de l’année 2020. Le Maroc est ainsi classé comme le pays d’origine du plus grand nombre de travailleurs, suivi par la Roumanie, la Colombie, l’Italie, le Venezuela et la Chine, selon les données officielles, avec environ 1,6 million de travailleurs hommes, et 1,2 million de femmes.