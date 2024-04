Pour son soutien inconditionnel à Israël : U. Von de Leyen huée à Maastricht

Les médias internationaux ont rapporté, lundi, que des dizaines de personnes avaient manifesté contre la haute fonctionnaire européenne dans la ville néerlandaise de Maastricht, alors qu’elle participait à un événement. Pausant pour une photo devant le bâtiment abritant l’événement en question, l’une des manifestantes lui a lancé en face : « Tu es une criminelle de guerre ! », tout en accusant la politicienne allemande de soutenir la politique israélienne qui tue des milliers d’enfants à Gaza.

U. Von der Leyen a ignoré la manifestante, alors que les gardes de sécurité l’ont délogée.

A rappeler que la patronne de la Commission européenne a été parmi les premiers dirigeants occidentaux à se rendre en Israël après le 7 octobre 2023. Elle a annoncé, dans ses déclarations, que l’UE soutenait « inconditionnellement » Israël. Et d’ajouter qu’elle avait effectué cette visite en solidarité avec le peuple et l’État israéliens et qu’elle avait rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

En même temps, l’Union européenne insiste sur le fait que la résolution du problème entre Israéliens et Palestiniens ne sera possible que grâce à une solution à deux États. Une ambivalence qui dure…