Agression américano-israélienne contre l’Iran. A. Larijani l’assure : L’objectif final recherché est le « Régime change »

« Les États-Unis et Israël envisageaient de mettre fin au pouvoir iranien en 5 ou 6 jours », a-t-il déclaré lors d’une interview avec l’agence Irna News, ajoutant que « l’objectif principal de Netanyahu était la reddition du peuple iranien ».

Selon A. Larijani, ils avaient l’intention de viser les chefs des trois pouvoirs exécutif, législatif et juridique puis de s’en prendre au Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Israël a lancé le 13 juin une offensive aérienne à l’aide de 200 avions de chasse et de drones contre l’Iran, sous prétexte de vouloir l’empêcher de se doter de la bombe atomique. Tuant les principaux responsables militaires du pays ainsi que des scientifiques liés au programme nucléaire iranien et bombardant des dizaines de sites militaires et nucléaires ainsi que résidentiels.

Dans la soirée de ce jour, l’Iran a riposté lançant plusieurs vagues de dizaines missiles et de drones et bombardant plusieurs sites militaires et du renseignement et villes israéliennes, causant des pertes jamais vues depuis l’implantation d’Israël. Les échanges de raids et de tirs entre l’entité sioniste et la République islamique se sont poursuivis pendant 12 jours de suite. Les Etats-Unis sont alors intervenus en bombardant à l’aide de leur avions bombardiers B-52 et des trois sites nucléaires Fordo, Natanz et Ispahan. Ce à quoi l’Iran a riposté en bombardant à son tour la plus grande base américaine au Moyen-Orient, Al Udeïd, située au Qatar.

Evoquant la riposte iranienne aux frappes US, A. Larijani a démenti la version après le bombardement des trois sites nucléaires iraniens : « 6 missiles iraniens transportant des ogives de 400 kilogrammes ont frappé la base américaine au Qatar avec une grande précision » mais « Trump a tenté de dissimuler l’ampleur des pertes, en affirmant à tort qu’un seul missile avait atteint sa cible. »

Selon le haut responsable iranien, la situation de la guerre de 12 jours avec l’entité sioniste, a changé grâce à la puissance croissante des missiles iraniens. Et de révéler que « le samedi 21 juin, les médiateurs ont commencé à intervenir car ils ont compris qu’Israël était dans l’impasse… Et le lundi 23, ils ont commencé à se malmener pour mettre fin à la guerre », a-t-il ajouté. « Ils pensaient que nous allions les supplier, mais à la fin de la guerre, ce sont eux qui nous ont supplié », a-t-il taclé.

A. Larijani a affirmé que « l’ennemi a été vaincu dans cette bataille », tout en se référant à un article du journal britannique The Guardian selon lequel « l’État iranien est bien plus fort que ne l’imaginaient les États-Unis et Israël ».

« Israël ne reviendra pas facilement à la guerre car il sait qu’il subira une défaite encore plus sévère », a-t-il prévu, tout en appelant toutefois à la « vigilance » car selon lui, « les entités fragiles qui sont vaincues sur le champ de bataille, comme « Israël », ont recours à des actes de sabotage ».

Sur le désaccord avec Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), A. Larijani reprend les accusations proférées contre lui d’avoir été « l’un des précurseurs de la guerre ». Il avait publié un rapport biaisé quelques heures avant le lancement de l’offensive israélienne le 13 juin, mettant en doute la nature pacifique du programme nucléaire iranien. L’AIEA est aussi accusée d’avoir exfiltré des informations sensibles sur ce programme à l’entité sioniste. R. Grossi « fait partie des perdants de la guerre de 12 jours », a affirmé A. Larijani.

La semaine passée, le Parlement iranien et le Conseil des gardiens de la constitution ont voté à l’unanimité en faveur de la suspension de la coopération de l’AIEA. « Pourquoi devrions-nous encore adhérer au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) ? », s’est interrogé A. Larijani tout en assurant que « les connaissances nucléaires ne peuvent quitter l’Iran » et en rappelant que « la question du nucléaire iranien n’est qu’un prétexte utilisé par les ennemis pour agresser » le pays.

D’après lui, Téhéran devrait « reconsidérer deux questions fondamentales : les négociations et le dialogue avec l’AIEA », notant que l’agence « n’a pas fait ce qu’elle aurait dû faire ». Il a également accusé les trois pays européens du groupe E3, d’avoir soutenu Israël dans cette guerre sans rien offrir à l’Iran en retour. Quant à la Chine et la Russie, elles « ont pris conscience des limites de la puissance des États-Unis », d’après lui.

Le dignitaire iranien a également souligné que « tous les peuples du monde se sont réjouis de la victoire de l’Iran » et « de nombreux pays arabes nous ont appelé pour nous dire : « Nous implorons Dieu pour votre victoire ». Selon lui, « Israël a cherché à isoler l’Iran sur le plan régional, mais des pays arabes se sont opposés à cette tentative et ont soutenu la République islamique. » Dès lors, « l’ennemi sioniste et les États-Unis n’ont pas pris en compte la culture et la civilisation du peuple iranien ».

Par ailleurs, A. Larijani a assuré avoir été victime d’une menace pendant la récente guerre : « On m’a appelé et on m’a dit : Vous avez 12 heures pour quitter le pays, sinon nous vous tuerons. »

Lettre de protestations à l’ONU

De son côté, Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a adressé, dimanche, une lettre au secrétaire général de l’ONU et au président du Conseil de sécurité, afin de rappeler la responsabilité du régime sioniste et des États-Unis concernant leurs actions hostiles contre la République islamique d’Iran. Dans la lettre, il a évoqué le début de l’agression militaire israélienne contre l’Iran, survenue le 13 juin 2025. Il a mis en avant le fait que cette offensive constituait une violation flagrante de l’Article 2-Paragraphe 4 de la Charte des Nations unies, qui interdit l’usage de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État.

A.Araghchi a dénoncé les attaques délibérées par Israël contre des zones d’habitation, des civils et des infrastructures civiles, ce qui, selon lui, constitue des violations graves du droit international humanitaire. Comme il a souligné que, bien que l’évaluation complète des pertes soit en cours, des hôpitaux et centres de secours ont été visés, en infraction directe au droit international humanitaire. Par ailleurs, certaines installations énergétiques ont également été attaquées, dans une tentative manifeste de perturber la vie quotidienne de la population civile.

Il a également dénoncé les frappes contre des installations nucléaires iraniennes situées à Qom, Arak, Natanz et Ispahan — toutes placées sous la supervision de l’AIEA. De telles attaques, a-t-il affirmé, constituent une violation flagrante de la Charte des Nations unies, du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et des statuts et résolutions de l’AIEA.

Le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur le fait que ces actions unilatérales à l’encontre de l’Iran violent plusieurs principes fondamentaux du droit international à savoir : le droit à la vie suivant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales (résolution 2625 de l’Assemblée générale de l’ONU), l’interdiction de l’agression (résolution 3314 de l’Assemblée générale de l’ONU), le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un autre État (résolution 2625 de l’Assemblée générale de l’ONU), l’engagement au respect de la souveraineté d’autres États et le droit à l’autodétermination de la nation iranienne. Il a ensuite rappelé que cette agression a été fermement condamnée par un grand nombre d’États membres des Nations unies ainsi que par plusieurs organisations régionales et internationales, notamment le Mouvement des non-alignés, le groupe des BRICS, l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et le Conseil de coopération du golfe. Il a également précisé que, conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité a l’obligation, en vertu de l’Article 39, de déterminer si le régime israélien a effectivement commis un acte d’agression contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République islamique d’Iran.

Dans ce contexte, A. Araghchi a formulé une demande officielle au Conseil de sécurité pour qu’il reconnaisse le régime israélien ainsi que les États-Unis comme les instigateurs de cette agression, tout en appelant à la reconnaissance de leur responsabilité, qui inclut le versement d’indemnités et de réparations pour les préjudices causés. La lettre se termine en insistant sur le fait que cet acte d’agression représente une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international.

« Ignorer cette situation, ainsi que les conséquences juridiques qui en découlent, compromet gravement la crédibilité du système des Nations unies. Cela constitue une menace sérieuse pour l’état de droit sur la scène internationale et pourrait engendrer des conditions d’anarchie dans les relations internationales, tant au niveau régional qu’au sein de la communauté mondiale », a précisé la lettre.

La diplomatie iranienne a publié une déclaration condamnant fermement les propos offensants et insultants du président américain Donald Trump à l’encontre des hauts dirigeants iraniens. Dans son langage grossier habituel, le président américain a lancé vendredi une tirade d’injures contre le Leader de la Révolution islamique, en prétendant qu’il avait empêché le régime israélien et les forces armées américaines de l’assassiner.

Le ministère iranien a déclaré qu’une telle rhétorique viole non seulement les principes fondamentaux des normes internationales, y compris l’accent mis par la Charte des Nations unies sur le droit des nations à l’autodétermination, mais constitue également « un affront à une vénérable civilisation » et blesse les sentiments de « centaines de millions de musulmans à travers la région et le monde ».

Le ministère a également conseillé aux responsables américains d’abandonner leur rhétorique offensive et leurs fréquents changements de position, et de répondre plutôt des attaques des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de l’Iran.

Sévère mise en garde

La plus haute unité de commandement opérationnel de l’Iran a lancé un avertissement ferme, assurant que toute nouvelle attaque du régime israélien contre la République islamique d’Iran entraînera une riposte « plus énergique ».

Dans un communiqué publié dimanche, le commandant du quartier général militaire Khatam al-Anbiya a déclaré que « les forces armées de la République islamique d’Iran surveillent avec la plus grande vigilance toutes les actions des ennemis et sont prêtes à contrer toute agression ».

« En cas de la reprise de ces agressions, l’Iran réagira avec une fermeté accrue », a affirmé le communiqué, soulignant la détermination de la République islamique d’Iran à défendre son intégrité territoriale.

Qualifiant de « non dignes de confiance » l’ennemi sioniste et les États-Unis, le communiqué a également souligné que ces deux adversaires, par leurs actes d’agression, ont à maintes reprises démontré leur désengagement à ne respecter aucune réglementation légale, moral et international.

Toujours selon le communiqué, l’unité et la cohésion historiques du courageux peuple iranien pendant les 12 jours de l’agression israélienne, ainsi que la mobilisation massive lors des funérailles des martyrs ont « ont une fois de plus perturbé les rêves de l’ennemi sioniste et de son maître criminel, les États-Unis ».

Le communiqué a souligné que les forces armées iraniennes, sous le commandement du sage, courageux et perspicace Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, n’hésiteront pas un instant à défendre l’intégrité territoriale de l’Iran et la sécurité de son peuple face à tout acte d’agression. « La nation iranienne a prouvé qu’elle deviendrait plus unie et qu’elle frustrerait les ennemis par la convergence, l’empathie et la solidarité face à toute intimidation, agression et brutalité, en particulier de la part des États-Unis criminels et du régime sioniste désespéré. »

Depuis la victoire de la Révolution islamique il y a 47 ans, a rappelé le communiqué, la puissance unique du peuple iranien a infligé des défaites successives aux ennemis.

Il a évoqué que les frappes punitives menées par les forces militaires iraniennes contre Israël ont finalement contraint le gouvernement américain à plaider pour un cessez-le-feu, dans une tentative de sauver cette « tumeur cancéreuse ».