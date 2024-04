La résistance agit en réseau : Ce qu’en pensent des analystes à Tel-Aviv

Cette réalité a fait son chemin parmi les organes d’évaluation et de prise de décision politiques et sécuritaires en Israël. Ces derniers qui ont été contraints d’aborder tous les fronts, interconnectés, comme un défi stratégique incommensurable. Dans ce contexte, Nahum Barnea, analyste en chef du quotidien israélien Yediot Aharonot, a révélé il y a deux jours, que « la situation à la frontière libanaise est l’une des raisons qui motive l’armée israélienne à soutenir un accord sur les otages », vu qu’un « tel règlement aboutira au rétablissement du calme dans le nord (frontalier avec le Liban) et au retour de la population. C’est une question qui inquiète grandement l’armée ».

Ce que N. Barnea a révélé confirme l’efficacité du rôle que joue le front du Liban en tant que front de soutien au front principal à Gaza, aux côtés d’autres fronts de soutien. Sans oublier que le facteur principal pour tout résultat qui émergera de cette guerre est dû en premier à la fermeté légendaire du peuple de Gaza et à sa résistance qui continue d’épuiser l’ennemi pour l’empêcher d’atteindre ses objectifs.

En fait, l’adoption par l’armée israélienne de l’accord comme option pour calmer le front libanais vise également à se sortir, ainsi que l’entité sioniste, de l’impasse résultant des restrictions imposées par les équations de la résistance. Elle n’est ni capable de continuer à s’adapter à la pression croissante et continue sur le terrain, ni disposée à lancer une guerre à grande échelle pour éviter ses dangereuses répercussions. Alors que toutes les tentatives d’escalade n’ont pas réussi à freiner ou à faire plier le Hezbollah.

La recommandation de l’armée d’occupation israélienne a été adressée à la direction politique afin d’œuvrer à un accord d’échange des prisonniers qui conduirait à une trêve avec Gaza, car il s’étendrait sur le front du Liban, c’est-à-dire le retour des colons dans leurs foyers. Autant dire que l’armée d’occupation a finalement adopté l’équation imposée par le Hezbollah selon laquelle l’apaisement du front du Liban passe par l’arrêt de la guerre contre Gaza. Ce calme ne peut être obtenu que grâce à un accord incluant l’échange des prisonniers palestiniens contre les otages détenus par le Hamas.