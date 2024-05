Regain de tension à la frontière libano-palestinienne : Onze opérations menées par le Hezbollah

Pas moins de 11 opérations ont été menées ce lundi contre les positions de l’armée sioniste le long de la frontière libano-palestinienne. Les plus singulières ont été celles qui ont visé, via des missiles, un groupement de soldats dans la région d’Al-Ghajar, que celles qui ont été menées via des missiles lourds Bourqan contre les positions israéliennes de Pranit et Ramim. Les réactions israéliennes ont été aussi virulentes contre plusieurs zones libanaises. Le correspondant d’Al-Manar a signalé un bombardement israélien contre les périphéries de la localité de Naqoura, au sud-Liban. Meis Al-Jabal et El Ouazzani ont aussi subi des raids israéliens. Un drone a même ciblé une moto du côté d’Al-Mansoura.

A rappeler que lors de ces dernières heures, le Hezbollah avait ciblé le site al-Raheb avec des obus d’artillerie, et visé du côté d’Al-Malikiyah une jeep militaire Hummer qui transportait des soldats. La résistance a indiqué qu’après que les soldats ennemis se soient rassemblés pour inspecter les victimes, les Moudjahidines les ont ciblés avec des obus d’artillerie et ont causé des pertes confirmées.

Le nouveau matériel d’espionnage monté du côté de Ramia a été détruit et le site de Ramtha a essuyé, dans la foulée, un tir de missiles.

Le Hezbollah avait mené, samedi, une série d’opérations à commencer par le secteur est où le matériel d’espionnage du site de Ramtha a été visé avec des armes appropriées. Dans la même zone, un drone d’attaque a été lancé contre une position de soldats israéliens a été ciblée au niveau de la caserne Ramim, avant qu’elle ne récidive, selon le même mode opératoire, contre une position de soldats israéliens d’Al-Baghdadi. Le site d’Al-Samaqa, dans les collines libanaises occupées de Kafr Chouba, a été visé par des missiles et des obus d’artillerie ont visé la position d’Al-Baghdadi.

Dans le périmètre ouest, un rassemblement de soldats à proximité de la caserne Pranit a été visé par des missiles. Plus tard, le site naval de Ras al-Naqoura a été visé par des obus d’artillerie. En outre, les systèmes techniques et équipements d’espionnage du site de Raheb ont été visés et détruits. Des obus d’artillerie ont martelé le quartier général du bataillon Liman et le nouveau matériel d’espionnage monté sur une grue sur le site de Hadab Yarin a été détruit.

Par ailleurs, un déploiement de soldats à l’ouest du site de Raheb a été visé par des missiles et l’équipement d’espionnage redéployé dans la caserne Pranit a été détruit.