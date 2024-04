Opération nocturne singulière à Kfarchouba : L’armée sioniste surprise par le Hezbollah

Dans un bref communiqué publié vendredi à l’aube, la Résistance islamique a revendiqué cette opération, précisant que ses combattants ont ciblé le convoi israélien « avec des missiles guidés, de l’artillerie et des roquettes ». Et d’ajouter : « lorsque le convoi est tombé dans l’embuscade, il a été pris pour cible avec différents types d’armes, ce qui a conduit à la destruction de deux véhicules », indiquant que « l’ennemi israélien a recouru à créer un écran de fumée pour retirer ses pertes du lieu de l’attaque ».

Des sources citées par la chaine de télévision libanaise Al-Mayadeen ont révélé qu’un camion militaire appartenant au 12e bataillon de la brigade israélienne Golani faisait partie du convoi israélien pris dans une embuscade près du site de Rouweisat al-Alam. Les sources ont souligné que les véhicules militaires israéliens « ont été totalement détruits après avoir été touchés directement par un missile guidé à proximité du site de Rouweisat al-Alam », ajoutant que les obus tirés par la résistance « sont tombés à l’intérieur du site israélien pendant un rassemblement de soldats d’occupation ».

Le correspondant d’Al-Mayadeen au sud du Liban a en outre fait état d’incendie qui s’est emparé du site israélien suite aux tirs depuis le Liban. Entre-temps, les médias israéliens ont fait état d’un black-out imposé par l’armée d’occupation sur la divulgation d’informations concernant l’opération à Rouweisat Al-Alam, qualifiée « d’incident dangereux à la frontière libanaise ». « Les forces armées dans le Nord sont comme des canards dans un champ de tir », ont-ils regretté. « Il y a probablement des morts parmi nos soldats suite aux missiles anti-blindés tirés par le Hezbollah », ont-elles ajouté.

L’armée d’occupation a reconnu la mort d’un soldat qui conduisait un véhicule suite à cette opération. Israel Today a rapporté que « l’armée israélienne a pu retirer le corps du soldat tué à Har Dov (les fermes libanaises occupées de Chebaa) après une opération complexe qui a duré des heures sous le feu ». Le porte-parole de l’armée d’occupation avait auparavant déclaré « qu’ un événement sécuritaire complexe s’est produit à la frontière libanaise », suite à « un échange de tirs entre le Hezbollah et les forces de l’armée israélienne dans les fermes de Chebaa », révélant que des avions s’étaient précipités sur place.

Et puis, dans un autre communiqué, le Hezbollah a déclaré que ses combattants ont ciblé, jeudi soir à 23 h00, une force appartenant à l’armée d’occupation israélienne sur le site militaire du village occupée de Malikiyah. « Après avoir repéré les forces israéliennes à la frontière, et lorsque les soldats d’occupation sont entrés dans le site de Malikiyah, ils ont été pris pour cible par des tirs d’artillerie qui ont atteint leur cible avec précision», précise le communiqué. La Résistance a aussi affirmé avoir lancé une attaque aérienne via un drone d’assaut contre le quartier général de l’artillerie israélienne dans la colonie de Margaliot, affirmant que drone a atteint sa cible. Et avoir ciblé la caserne Zibdin de l’armée d’occupation israélienne dans les fermes libanaises occupées de Chebaa, et avoir bombardé un déploiement des soldats de l’armée d’occupation à proximité du site d’Al-Dhahira avec des projectiles qui ont atteint leur cible avec précision.

Parallèlement, à 3h00 du matin, l’armée sioniste a mené une série de frappes aériennes avec des missiles visant les localités de Kfarchouba et Chebaa. Plusieurs domiciles ont été détruits ou endommagés, sans faire de victimes.