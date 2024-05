Lourdes attaques du Hezbollah en quelques heures : Drones et roquettes sur plusieurs positions israéliennes

Le Hezbollah a précisé que la première attaque a été menée à l’aide de drones contre un attroupement de militaires israéliens qui se trouvaient dans la cour de la caserne Yaftah en Haute Galilée. Il y a eu des tués et des blessés parmi eux. En même temps, précise le texte, d’autres drones d’attaque ont visé la plateforme de l’anti missile Dôme d’acier placé au sud de la caserne Ramot Neftali, « lui causant des dommages ».

Evoquant le nombre des drones qui ont été tirés depuis le Liban, le journal israélien Maariv estime qu’il s’agit « d’une attaque sans précédent ». La chaine 12 en compte de 6 drones piégés dont 5 qui ont explosé en Haute Galilée causant des dommages.

Près d’une heure après cette double attaque, la résistance a visé de nouveau la caserne Ramot Neftali lors d’un rassemblement de militaires à l’intérieur de la caserne à l’aide de projectile « faisant des tués et des blessés » dans leur rang. Plus tard, d’autres militaires israéliens dans la position al-Raheb, dans le secteur occidental de la frontière, ont été visés. Avant que les équipements d’espionnage installés sur le site al-Sammaqa, dans les collines libanaises occupées de Kafarchouba, ne soient torpillés. La caserne de Zibdine dans les hameaux de Chebaa a été frappé, elle aussi, selon la résistance libanaise.

Des soldats israéliens qui servent dans les régions nord ont confié pour le site d’information Walla qu’ils se sentaient surveillés à longueur de journée par le Hezbollah. Selon le site, les activités qu’ils réalisent en dehors des opérations militaires les dévoilent devant le Hezbollah, ce qui les met en danger. Pour eux, le « Hezbollah n’attaque pas pour un but statistique, toutes ses attaques sont basées sur une infrastructure et des renseignements, ils savent qu’il y a là-bas des forces et exécute son attaque », ont-ils ajouté. Avant de poursuivre, toujours selon Walla, que « le Hezbollah a réussi une fois de plus de défier l’armée de l’air, à un niveau proche de la terre et une fois de plus il fait entrer des drones et des missiles de longue portée pour frapper des cibles militaires et civiles en profondeur en Israël ».

Il est question que des F15 israéliens ont tenté vainement avec des survols à basse altitude d’intercepter les drones libanais. Ces appareils avaient aussi échoué lundi dans leur tentative d’abattre les drones qui ont frappé la colonie de Metulla, opération au cours de laquelle l’armée d’occupation a reconnu la mort de deux officiers israéliens de réserve. Le Hezbollah a précisé que ceux qui étaient visés sont une force israélienne qui travaille en secret pour déceler les cibles libanaises à attaquer au Liban. Indiquant que cette force a été identifiée via les drones de reconnaissance.

En avril dernier, la radio israélienne avait reconnu que 4 militaires israéliens ont été tués par les feux du Hezbollah, et 37 autres blessés dont 5 grièvement.

La veille lundi, Le Hezbollah a annoncé avoir tiré « des dizaines de roquettes » contre le QG du commandement israélien de la division du Golan (210), en représailles à une frappe israélienne contre l’est du Liban. Les combattants du Hezbollah ont lancé « des dizaines de roquettes Katioucha » visant « le quartier général de la division du Golan (syrien occupé) à la base de Nafah », a reelvé un communiqué, précisant qu’il s’agissait « d’une réponse à l’attaque de l’ennemi visant la région de la Békaa ».

Les médias israéliens ont rapporté avoir entendu des dizaines d’explosions dans le Golan après le retentissement des sirènes dans la région. Ajoutant qu’« au cours des dernières minutes, environ 70 missiles ont été lancés sur la région sud du Golan ». Ils ont également indiqué que les autorités d’occupation ont demandé aux colons du Golan « de rester dans les endroits fortifiés ».

Plus tôt, l’Agence nationale d’information libanaise (ANI) a annoncé que trois personnes avaient été blessées avant l’aube dans une frappe israélienne dans l’est du pays. « Des avions militaires ennemis ont lancé une frappe vers 01H30 sur une usine à Sifri, blessant trois civils et détruisant le bâtiment », a indiqué l’agence. Sifri est située dans la vallée de la Békaa, près de la ville de Baalbek.

Le même jour, le Hezbollah a lancé une attaque aux drones kamikazes contre un attroupement des soldats ennemis israéliens au sud de la colonie frontalière de Metulla, détruisant et endommageant leurs véhicules et entrainant des morts et des blessés dans leurs rangs. Les médias israéliens ont annoncé la mort de deux soldats et la blessure de deux autres, dont un dans un état critique suite à cette attaque. Pour l’armée d’occupation, l’opérations à Metulla est la plus douloureuse (au niveau des tués et des blessés) menée par le Hezbollah depuis le début de la guerre.

Rappelons que depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre, des échanges de tirs opposent quotidiennement l’armée d’occupation israélienne au Hezbollah qui mène des opérations en soutien aux Palestiniens et à sa Résistance à Gaza et en riposte aux agressions israéliennes contre le Liban.