B. Netanyahu à l’épreuve des opinions : Le dirigeant sioniste cherche à museler les Américains !

Des affrontements ont éclaté entre les manifestants et la police d’occupation, et ces derniers ont encerclé un bâtiment gouvernemental abritant Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale du gouvernement d’occupation, et ont lancé des slogans de désapprobation. De plus, des manifestants ont assiégé le siège du Premier ministre d’occupation Benjamin Netanyahu et lancé des pétards.

Les manifestations ont eu lieu quelques heures après que les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont publié un clip vidéo montrant un prisonnier israélien depuis le 7 octobre 2023, amputé d’une main. Le prisonnier a déclaré que personne ne l’avait protégé ni personne d’autre ce jour-là, appelant Netanyahu et les autres ministres « à avoir honte d’eux-mêmes parce qu’ils ont négligé des milliers de colons, laissé les prisonniers pendant 200 jours et rejeté tous les accords qui leur étaient proposés ». Il s’est adressé à eux en leur disant : « Il est temps de remettre les clés, de quitter les ministères et de rentrer chez vous ». Avant de conclure que « les raids de l’armée de l’air israélienne dans toute la bande de Gaza ont tué 70 prisonniers israéliens ».

Le Premier ministre israélien a qualifié, mercredi 24 avril, d’ « horribles » les manifestations propalestiniennes sur des campus US, disant qu’ « il faut que ça cesse ». « Ce qui se passe sur les campus universitaires américains est horrible. Des hordes antisémites se sont emparées des universités de premier plan », a-t-il estimé dans un communiqué.

Ces manifestants appelant à l’arrêt des atrocités israéliennes à Gaza rappellent, selon lui, « ce qui se passait dans les universités allemandes dans les années 1930 », a-t-il ajouté. « C’est inadmissible. Il faut que ça cesse », a-t-il encore dit.

Plusieurs prestigieuses universités US ont été secouées par des mouvements de protestation contre la guerre génocidaire que mène Israël contre la bande de Gaza. Les étudiants réfutent les accusations d’antisémitisme, dénonçant en retour une atteinte à la liberté d’expression, après une centaine d’arrestations ces derniers jours sur des campus new-yorkais où la police est intervenue à la demande des dirigeants des universités. Accusées de ne pas faire assez contre « l’antisémitisme », deux présidentes d’universités, dont celle de Harvard, ont été contraints de démissionner il y a quelques mois.