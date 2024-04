Dérives génocidaires à Gaza : Manifestation de solidarité à Azemmour

Next slide

Alors que la guerre génocidaire se poursuit à Gaza depuis plus de 200 jours, l’élan de solidarité dont fait preuve le peuple marocain avec le peuple palestinien ne se dément pas. Et c’est au tour d’Azemmour de vibrer au rythme d’une manifestation appelant à briser tout lien entre Rabat et Tel-Aviv.