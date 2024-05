Traversée du Détroit : Les Espagnols mobilisés pour l’OPE 2024

Cette rencontre fait suite à une réunion du comité directeur provincial, présidée mercredi à Algésiras par Benjamín Salvago, coordinateur général de l’OPE 2024, et Blanca Flores, sous-déléguée du gouvernement à Cadix. Avec la participation de Virginia Barcones, directrice générale de la Protection civile et des urgences au ministère espagnol de l’Intérieur, l’ordre du jour a porté sur l’analyse du dispositif prévu du 13 juin au 15 septembre. Sur la durée de cette OPE, plusieurs pics seront en effet accompagnés par un renforcement du dispositif auprès des voyageurs, qui seront particulièrement nombreux à se déplacer pour l’Aïd al-Adha et les vacances scolaires.

B. Flores a évalué positivement cette réunion de coordination, au cours de laquelle « l’importance » de la collaboration de toutes les institutions a été soulignée, rapporte Europa Press. Comme elle a insisté sur le bon déroulement de cette opération, qui constitue « le plus grand mouvement migratoire au monde » avec le déplacement de trois millions de personnes en trois mois, durant la période des vacances estivales. Pour cette raison, le processus de la traversée doit être réalisé « avec la plus grande sécurité, fluidité et contrôle hygiéno-sanitaire possible », a-t-elle souligné.

La même source indique que les installations disponibles dans les ports de Cadix, d’Algésiras et de Tarifa, ainsi que le personnel mobilisé, accueillent près de 73% des personnes voyageant dans les deux sens. L’année dernière, elles ont été 2 346 671 à effectuer cette traversée, principalement à destination ou en provenance du Maroc. A cet effet, l’Opération Marhaba du côté marocain accompagne chaque été les voyageurs dans leur trajet. « J’espère qu’avec la participation et les efforts de tous, cette année sera comme la précédente, un succès dans l’organisation et les résultats. C’est un dispositif très consolidé (…) Nous travaillons au service de tout le monde et l’absence d’incidents est notre objectif de développement pour l’OPE », a encore ajouté B. Flores.

La réunion d’Algésiras s’est déroulée à la Gare maritime du port, en présence notamment de l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras, les forces de sécurité de l’Etat, la Capitainerie maritime, la Junta de Andalucía et la Croix-Rouge.