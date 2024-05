Innovation en agriculture : Rabat fait plein de propositions à l’Afrique

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, a proposé au sommet des engrais et la santé des sols, organisé au Kenya, « la création d'un Consortium Africain pour l'Innovation en Agriculture ». Une instance qui aura pour mission de « coordonner l'amélioration de l'utilisation des engrais et la santé des sols à travers le continent, facilitant le partage des technologies et le développement conjoint de politiques incitatives », a souligné le responsable marocain.