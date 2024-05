Intifada dans les campus US : Des juges s’opposent à l’embauche des étudiants de Columbia !

Les juges, tous nommés par l’ancien président, qualifient le campus de Manhattan « d’incubateur de sectarisme » dans une lettre adressée à Minouche Shafik, présidente de Columbia, et à Gillian Lester, doyenne de la faculté de droit. « Tant les professeurs que les administrateurs sont en première ligne des perturbations sur le campus, encourageant la propagation virulente de l’antisémitisme et du sectarisme », indique la lettre.

La missive appelle à des « conséquences sérieuses » pour les étudiants et les professeurs qui ont participé aux perturbations sur le campus et à l’application des règles de liberté d’expression.

La mobilisation qui secoue les campus américains « pourrait être le Vietnam de Biden », a d’ailleurs averti Bernie Sanders, sénateur indépendant, qui redoute qu’il ne perde « non seulement les jeunes, mais aussi une grande partie de la base démocrate ». La nouvelle candidature de B. Sanders s’inscrit par ailleurs au sein de vifs débats autour du vieillissement de la classe politique américaine.

R. Tlaib réclame la tête de B. Netanyahu !

Il y a lieu de signaler que la représentante démocrate du Michigan a appelé la Cour pénale internationale à émettre des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d’autres responsables israéliens après que l’armée d’occupation israélienne a pris le contrôle du terminal de Rafah mardi.

Rashida Tlaib, la seule palestino-américaine au Congrès US, a déclaré « qu’avec l’incursion en cours dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, il n’y a pas d’endroit sûr pour les Palestiniens à Gaza… Netanyahu resterait au pouvoir aussi longtemps que le conflit se poursuivrait ».

« J’exhorte la Cour pénale internationale (CPI) à émettre rapidement des mandats d’arrêt contre Netanyahu et les hauts responsables israéliens afin de les tenir responsables de ce génocide », a ajouté l’élue dans un communiqué publié mardi 7 mai.

La représentante progressiste a également renouvelé son appel à « un cessez-le-feu et à la cessation de tout financement militaire américain à Israël ».

« Il est plus clair que jamais que nous devons mettre fin à tout financement militaire américain du régime d’apartheid israélien et exiger que le président Joe Biden facilite un cessez-le-feu immédiat et permanent qui comprend un retrait complet des forces israéliennes de Gaza en plus de la libération de tous les otages », a-t-elle aussi affirmé.

Le tribunal de la CPI aurait examiné les mandats d’arrêt émis contre B. Netanyahu et d’autres membres de son gouvernement. Selon certaines informations, le tribunal envisageait depuis des semaines d’émettre des mandats d’arrêt en raison des accusations croissantes de crimes de guerre dans la guerre israélienne contre Gaza.En réaction, certains républicains du Sénat ont menacé d’imposer des sanctions à la CPI si elle émettait des mandats d’arrêt contre les responsables israéliens.

« Mardi, des chars militaires israéliens sont entrés dans Rafah, qui, avec le passage de Kerem Abou Salem, sont les deux points d’entrée de l’aide humanitaire destinée aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Beaucoup de mes collègues exprimeront leur inquiétude et leur horreur face aux crimes contre l’humanité qui sont sur le point de se produire, même s’ils viennent de voter pour envoyer à Netanyahu des milliards de dollars en armes supplémentaires », a en outre souligné Tlaib. « Ne vous y trompez pas, ils ont donné leur consentement à ces atrocités, et notre pays participe activement au génocide. Depuis des mois, Netanyahu a clairement exprimé son intention d’envahir Rafah, mais la majorité de mes collègues et le président Biden ont envoyé davantage d’armes pour permettre ce carnage », a-t-elle enfin fait valoir…