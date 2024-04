Téléphonie : Lancement du smartphone « OPPO Reno11 F 5G »

Caractérisé par une finesse de seulement 7,54mm et un poids ultra-léger de 177g, ce smartphone permet à son utilisateur de vivre chaque moment avec aisance grâce au design à particules magnétiques et à son écran immersif, indique OPPO dans un communiqué. Disponible en Vert Palmier et bleu océan, OPPO Reno11 F 5G dévoile le design innovant à particules magnétiques de la marque, caractérisé par des reflets miroitants et une finition lisse comme du verre. Le modèle violet corail arbore des vagues subtiles de teintes lilas mêlées à des paillettes réfléchissantes, tandis que la version bleu océan brille d’éclats d’azur et de blanc. Un anneau Sunshine élégamment placé autour de la caméra capture et réfléchit la lumière, produisant un éclat spectaculaire.

Au-delà de son aspect visuellement impressionnant, le Reno11 F 5G bénéficie également d’une certification de résistance aux éclaboussures IP65, lui permettant de faire face à une pluie légère sans aucun souci. Conçu pour durer, il a été rigoureusement testé pour endurer jusqu’à 100.000 pressions sur le bouton de volume, 200.000 pressions sur le bouton d’alimentation, et 20.000 cycles de branchement et débranchement du câble USB-C. Ces tests garantissent une durabilité exceptionnelle pour les années à venir. Lorsqu’il est activé, l’écran AMOLED de 120Hz sans bordures du Reno11 F 5G se distingue par sa diagonale généreuse de 6,7 pouces et sa technologie d’affichage éclatante. Les bords ultra-fins, mesurant seulement 1,47mm de chaque côté, concourent à une expérience visuelle quasi sans limite, avec un rapport écran-corps impressionnant de 93,4%, garantissant une immersion visuelle de haute qualité. L’écran AMOLED de 10 bits du Reno11 F 5G brille par sa qualité supérieure, reproduisant plus d’un milliard de couleurs pour des transitions de teintes d’une grande naturalité. Avec une luminosité maximale de 1100 nits, il offre des images réalistes et éclatantes.

Son taux de rafraîchissement de 120Hz assure une navigation fluide à travers les réseaux sociaux, et grâce à la technologie de modulation de largeur d’impulsion (PWM) à 2160Hz sous 90nits, l’expérience visuelle est rendue encore plus confortable pour les yeux. Face à un bruit ambiant persistant, le Reno11 F 5G est capable d’amplifier le son des chansons ou d’augmenter le volume des morceaux plus doux grâce à son mode Ultra Volume, lequel permet d’atteindre un volume jusqu’à 300% plus élevé que la normale à partir de son haut-parleur. “Le Reno11 F 5G se distingue par son design épuré et léger, chargé de caractère. Son écran captivant associé à des fonctionnalités intelligentes offre une expérience utilisateur des plus agréables. Idéal pour le streaming, la photographie, la navigation web, ou pour profiter pleinement de chaque instant, il se révèle être un allié de longue durée, capable d’accompagner son utilisateur tout au long de la journée et bénéficiant d’une recharge rapide”, a déclaré Billy Zhang, Président des ventes et services marketing à l’international chez OPPO, cité dans le communiqué.