Produits maraîchers : Les exportations vers l’Afrique bridées

Grand producteur de pommes de terre et d’oignons, le Maroc qui en a exporté vers l’Afrique de l’Ouest respectivement près de 300 000 t et plus de 65 000 t en 2022, cherche à garantir la stabilité des prix sur le marché domestique en agissant sur l’offre exportable. Une offre qui, à destination du contient africain, ont augmenté de 45% durant l’année passée pour une valeur de 65 milliards de dirhams. On chiffre officiellement à 45 000 les camions qui ont sillonné les routes africaines. La flambée des prix des oignons, mais aussi des tomates, ont poussé les pouvoirs publics à mettre un terme aux dérogations dont profitent les exportateurs. La sécheresse qui sévit dans le pays a endommagé nombre de maraîchers et l’offre sur le marché local risque d’être perturbée par les exportations.

A rappeler que les exportations horticoles ont augmenté de 20% pour atteindre un record de 80 milliards de dirhams l’an passé et ce en dépit de la sécheresse endémique.