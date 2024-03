Manœuvres dans le golfe d’Oman : Chinois, Russes et Iraniens à la manœuvre

Les trois pays, qui partagent une volonté commune de contrer ce qu’ils présentent comme l’hégémonie US, avaient déjà organisé en mars dernier des exercices conjoints dans la région. La Chine, la Russie et l’Iran entament ce 12 mars et jusqu’au 15 mars des manœuvres dans le Golfe d’Oman avec pour objectif de « maintenir conjointement la sécurité maritime régionale », selon le ministère chinois de la Défense.

Plus de 20 navires, navires de soutien et bateaux de combat des trois marines sont engagés dans l’exercice. A cela s’ajoutent des hélicoptères navals. « La Chine enverra le destroyer lance-missiles Urumqi, la frégate lance-missiles Linyi et le navire de ravitaillement Dongpinghu », a-t-il précisé lundi au premier jour de ces exercices qui s’achèveront vendredi.

Un détachement de navires de la flotte russe du Pacifique, mené par le croiseur lance-missile Variag et la frégate Maréchal Chapochnikov, est arrivé à cet effet lundi au port iranien de Tchabahar (sud-est), a annoncé de son côté l’armée russe. « L’objectif principal des manœuvres est d’assurer la sécurité de l’activité économique maritime », a-t-elle précisé. « Au cours de l’exercice, les navires de guerre des trois pays effectueront des manœuvres conjointes, tireront sur des cibles terrestres et aériennes et pratiqueront également des éléments de libération d’un navire capturé par des pirates », explique-t-on au ministère russe de la Défense.

Le Golfe d’Oman est voisin du Golfe d’Aden et de la mer Rouge, où le mouvement Ansar Allah mène des frappes contre des navires qu’ils accusent d’être affiliés à l’Etat hébreu ou aux Etats-Unis, en solidarité avec la bande de Gaza.