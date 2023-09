L’OTAN investit la Baltique : Des manœuvres « agressives », selon Moscou

Le nord de l’Europe est devenu un lieu de confrontation géopolitique, a déclaré mercredi M. Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères au sujet des exercices de l’Otan en mer Baltique. « Un nouvel exemple de ce que l’on appelle un comportement étrange, lorsque la mer Baltique, autrefois paisible, est transformée en une autre région de confrontation géopolitique par les efforts de l’Otan », a-t-elle indiqué lors d’un point de presse en marge du Forum économique oriental à Vladivostok.

Selon M. Zakharova, les exercices de l’Otan en mer Baltique « confirment une fois de plus que l’Otan est une organisation militaire agressive », qui « cherche constamment des ennemis pour justifier son existence, ses achats de plusieurs milliards de dollars et la confusion absolue sur Bankova [du nom de la rue Bankova à Kiev, qui accueille le bureau du Président ukrainien, ndlr] et ses relations étranges avec l’Occident ».

Baptisé Northern Coasts, cet exercice naval annuel de l’Otan a débuté le 9 septembre 2023, et s’étendra sur deux semaines en mer Baltique, principalement au large des côtes de l’Estonie et de la Lettonie.

Dirigé par la marine allemande, Northern Coasts est l’un des plus grands exercices menés dans la région. Pour la première fois, il sera axé sur la guerre du haut du spectre et sur la défense collective des pays de l’Alliance. Quelque 30 navires de guerre et 3.200 hommes provenant de 14 pays y prennent part.

En 2024, l’Otan envisage d’ailleurs d’organiser son plus grand exercice militaire depuis la Guerre froide, selon le Financial Times. Baptisé Steadfast Defender (soit « Défenseur indéfectible », en anglais) et prévu pour 2024 par les États membres de l’Otan, la manœuvre est censée permettre aux pays de l’Alliance de s’entraîner à une opération conjointe. A travers ces quelques 500 à 700 exercices aériens, l’Occident chercherait, selon un analyste, à vaincre le système de défense aérienne russe.