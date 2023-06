J. Bolsonaro devant la justice brésilienne : Les appréhensions de la droite renforcées

L’ancien président brésilien pourrait être rendu « inéligible » par une décision du Tribunal supérieur électoral. Il est accusé d’abus de pouvoir politique et économique lors de la campagne électorale en 2022. Au centre du procès qui a débuté jeudi: une réunion au palais présidentiel avec des ambassadeurs et équipes diplomatiques, datant du mois de juillet, où Jair Bolsonaro a une fois de plus attaqué le processus électoral brésilien sans preuves.