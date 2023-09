Guerre inter-soudanaise : Khartoum encore meurtrie

Selon le Syndicat des médecins soudanais et le Comité de résistance de Khartoum Sud – un regroupement de la société civile – il y aurait plus d’une quarantaine de victimes et une soixantaine de blessés. « L’hôpital universitaire de Bashair s’est transformé en véritable bain de sang », expliquait, lundi, sur l’antenne de la radio soudanaise Dabanga, le porte-parole de la Réponse médicale d’urgence.

Depuis dimanche, les corps de victimes et les blessés du marché de Goro continuent d’affluer. Le syndicat des médecins soudanais a demandé à tous les professionnels de Santé de prêter main forte, afin de répondre aux besoins urgents.

C’est dans la matinée de dimanche qu’une frappe aérienne a touché le marché de Goro, l’un des principaux du Sud de la ville. Goro était connu autrefois pour ses marchandises de contrebande. Il est aujourd’hui réputé pour abriter des hommes des FSR. Les paramilitaires ont d’ailleurs rapidement accusé l’armée soudanaise, dans un communiqué, publié peu après le bombardement, ce dont se sont défendues les Forces armées soudanaises. Leur porte-parole explique, dans un communiqué, qu’ils « ne lancent des frappes que contre les rassemblements, les groupes, les sites et les bases rebelles. »

Les violences se poursuivent au Soudan, depuis près de cinq mois. D’après un rapport de l’ONG Acled, publié la semaine passée, le conflit a fait près de 2 300 morts, rien que le mois passé.