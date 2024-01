CAN 2024 : Les Lions de la Teranga rugissent

Le football sénégalais a de quoi donner le change. Pour leur première sortie durant la CAN 2024, les Lions de la Taranga, détenteurs du titre, n’ont fait qu’une bouchée des Scorpions. Cameroun et Algérie ont été neutralisés respectivement par la Guinée et l’Angola.