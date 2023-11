AMMC : La certification internationale des gérants de portefeuilles d’instruments financiers lancée

Dans le cadre du déploiement du dispositif d’habilitation des professionnels du marché, l’AMMC a signé, mardi, un accord de partenariat avec le Chartered Institute for Securities and Investments (CISI) pour la mise en place d’une certification internationale destinée aux gérants de portefeuilles d’OPCVM, indique l’Autorité. L’industrie de la gestion collective est un vecteur clé du développement du marché des capitaux au Maroc, souligne la même source, ajoutant qu’à travers cette certification internationale, l’AMMC renforce ce positionnement et aligne le secteur avec les standards de conformité mondiaux.

Le certificat CISI retenu est le “Investment Management” est composé d’un module technique couvrant les domaines de connaissances liés à la gestion des investissements et d’un module local portant sur les règles et réglementations du marché des capitaux au Maroc. L’AMMC habilitera les gérants de portefeuilles, suite à leur réussite aux examens de certification des deux modules. Et de rappeler que l’habilitation des professionnels est un dispositif obligatoire mis en œuvre en 2019 et habilitant 300 professionnels. Il vise à garantir que les professionnels du marché, disposent des connaissances requises pour l’exercice de leurs fonctions, dans le respect de la réglementation et des principes éthiques et déontologiques qui régissent leur profession.