Trafic de drogue et migration irrégulière : Une bande démantelée entre Fès et Nador

Les prévenus auraient utilisé des zones côtières proches de la ville, dans le trafic d’importantes cargaisons de drogue et dans l’organisation d’opérations d’émigration à bord d’embarcations pneumatiques à grande vitesse, en échange de sommes d’argent. Des opérations sécuritaires simultanées ont permis d’arrêter les mis en cause dans les villes de Nador, Beni Nsar, Guersif et Fès.

Selon des sources sécuritaires, les perquisitions effectuées dans le même cadre ont abouti à la saisie de 129 kg de résine de cannabis, 600 grammes de cocaïne, des psychotropes, neuf voitures avec des plaques d’immatriculation douteuses et un ensemble de fausses plaques, ainsi qu’une embarcation pneumatique équipée d’un moteur.

Soupçonnées d’être en lien avec ces activités criminelles, des sommes d’argent en liquide ont également été saisies.