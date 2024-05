USMA vs RSB : La CAF conforme la victoire des Berkani

Par ailleurs, la Commission des clubs a décidé le transfert du dossier à la Commission de discipline de la CAF, pour étudier les éventuelles sanctions à prendre à l’encontre de l’USMA. Dans son chapitre XI (Forfait, disqualification et renonciation de jouer), le règlement de la Coupe de la confédération énonce : « Un forfait déclaré par une équipe après s’être qualifiée pour les matchs des quarts de finale et de la demi-finale entraîne outre la perte du droit d’entrée une amende de cinquante mille (50 000) dollars US. »

Dimanche 28 avril, l’USMA a refusé de se présenter au match, si le RSB tenait à porter son maillot officiel floqué de la carte complète du Maroc. Lors du match aller, les autorités algériennes ont confisqué les maillots de l’équipe marocaine à son arrivée à l’aéroport, pour en imposer d’autres sans ladite carte. Or ce modèle-là n’a pas été autorisé par les instances sportives qui statuent sur la question. La CAF a alors ordonné la restitution des tenues saisies, ce à quoi la partie algérienne a refusé de se plier.

Face au refus du RSB d’adopter pour sa part les maillots contrefaits, le match a l’aller été annulé. L’USMA a reçu la même sanction de la CAF que celle décidée pour la demi-finale retour.

Auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), la FAF a également essuyé un revers. Le TAS a rejeté la demande formulée par la FAF réclamant la suspension en urgence de la décision de la Commission d’appel de la CAF ayant déclaré la victoire de la Renaissance sportive de Berkane (RSB), lors du match aller de la demi-finale de la Coupe de la CAF, par trois buts à zéro contre l’USM d’Alger.

La présidente du TAS a expliqué au président de la FAF que son instance ne pouvait contraindre la CAF à suspendre la compétition de la Coupe de la CAF jusqu’à étude du dossier, afin d’éviter tous problèmes financiers en raison de la nature commerciale entre l’organisation continentale, les sponsors et les chaînes détenant les droits de retransmission des matchs, selon le quotidien algérien El Khabar.

Le TAS n’a pas encore arrêté une date pour l’examen de la plainte de la FAF, ajoute la même source. Sur la liste des prochaines auditions programmées par le TAS, en mai, juin et juillet, la requête de la FAF est absente.

Dans l’affaire ayant opposé précédemment le Wydad de Casablanca (WAC) à l’Espérance de Tunis, suite aux incidents survenus lors du match retour de la finale de la Ligue des Champions de la CAF du 31 mai 2019, le TAS avait attendu jusqu’au 18 septembre 2020 pour rendre son verdict, en rejetant la plainte du club marocain.