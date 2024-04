Rupture d’un barrage à Orsk : Les secours russes sur les dents

Le niveau de l’eau continue de monter à Orsk, dans la région d’Orenbourg, au lendemain de la rupture d’un barrage sur le fleuve Oural. Les opérations de secours et d’évacuation sont toujours en cours. Sergueï Salmine, maire d’Orenbourg, qui a ordonné l’évacuation, a enjoint les personnes vivant en zone inondable à quitter leurs habitations, menaçant de les faire évacuer de force. « Nous n’avons plus le temps de convaincre », a lancé le responsable, dans un message diffusé sur sa chaîne Telegram. « Ceux qui refuseront volontairement de quitter la zone dangereuse seront évacués de force, avec l’aide de la police », a-t-il poursuivi.

Un transport militaire Il-76 du ministère des Situations d’urgence, avec à son bord 175 sauveteurs supplémentaires, est attendu afin de renforcer les équipes déjà présentes. La veille, deux appareils avaient déjà été dépêchés sur place. Alexandre Kourenkov, ministre des Situations d’urgence, va également se rendre sur les lieux de la catastrophe, a annoncé le Kremlin.

Au matin du 6 avril, le niveau d’eau est devenu critique. Sur Telegram, la mairie d’Orenbourg a annoncé que le niveau de l’eau « s’approch[ait] d’un niveau dangereux ». « Le 6 avril à 8 heures du matin, le niveau d’eau était de 828 cm », a-t-elle déclaré, précisant que « le niveau de 930 cm est considéré comme dangereux ».

Selon les experts, cités par RIA Novosti, l’eau se retirera de la ville au plus tôt dans une semaine et demie voire deux semaines. Au total, 2 556 bâtiments d’habitation et 6 886 parcelles résidentielles ont été inondés dans la région, 4 208 personnes ont été évacuées et 427 résidents se trouvent dans des centres d’hébergement temporaire, a précisé l’agence de presse.

Le 5 avril au soir, à Orsk, un barrage de remblais sur le fleuve Oural a cédé. Rapidement les services de secours ont débuté l’évacuation des habitants, situés en zone inondable, vers des centres d’hébergement temporaires. La moitié de la ville a depuis été inondée. Des équipes du ministère des Situations d’urgence et des services municipaux d’Orsk ont également renforcé le barrage et tenté d’y colmater la brèche.

Selon les autorités régionales, ce barrage construit pour protéger Orsk des crues de l’Oural, est conçu pour un niveau du fleuve de 5,5 m, contre 9,6 mètres actuellement. Le département du Comité d’enquête dans la région d’Orenbourg a annoncé l’ouverture d’une procédure pénale, pour « violation des règles de sécurité lors des travaux de construction » et « négligence ».