Réforme des marchés publics : La TGR engage le débat à Rabat

Cette journée sera organisée en partenariat avec le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) et le Projet promotion de l’entreprenariat (PROMET) de l’Agence de coopération allemande au développement (GIZ), précise-t-on dans un communiqué conjoint.

Cette rencontre intervient suite à la réforme du cadre réglementaire relatif aux marchés publics qui s’inscrit dans un contexte national et international marqué par de profondes mutations et dans une perspective d’amélioration continue de l’environnement des affaires au Maroc. Elle s’inscrit également dans le cadre des efforts de sensibilisation visant le renforcement de la gouvernance des marchés publics et la consécration de la logique de gestion axée sur la performance, conformément aux recommandations de la Commission spéciale sur le modèle de développement.

L’objectif est de partager, avec les différents partenaires intervenant dans le domaine des marchés publics, les axes majeurs de la réforme et les différents chantiers devant accompagner sa mise en œuvre, souligne la même source, notant que la journée démarrera par les allocutions d’ouverture et la présentation d’un rapport introductif sur la réforme des marchés publics.

En outre, s’en suivront des interventions et discussions organisées sous forme de quatre panels autour de différents axes notamment la dimension économique de la réforme des marchés publics et la réforme des marchés publics en tant que levier d’intégration sociale, de développement durable et d’inclusion territoriale. Il s’agit également de panels autour de la réforme des marchés publics au service de la transparence, de l’intégrité et de la redevabilité, ainsi que la digitalisation et la formation comme éléments stratégiques d’accompagnement de la réforme.