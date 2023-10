Réconciliation entre Khartoum et Téhéran : Un accord diplomatique scellé

Les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques et rouvriront des ambassades. Les diplomaties des deux pays l’ont annoncé lundi 9 octobre dans un communiqué conjoint.

Les relations entre Khartoum et Téhéran étaient rompues depuis 2016, après que l’ambassade d’Arabie saoudite en Iran a été saccagée. Le Soudan avait alors choisi le camp du royaume pétrolier.

Cette décision est intervenue « après plusieurs communications de haut niveau entre les deux pays », a commenté Ali Al-Sadiq, ministre des Affaires étrangères soudanais. Un processus qui avait démarré en juillet, lors du sommet du Mouvement des non-alignés de Bakou, en Azerbaïdjan, confirme le ministre iranien des Affaires étrangères. « Les deux parties se sont engagées à approfondir leurs liens […] qui […] seront propices à la stabilité régionale », affirme un communiqué conjoint.

L’Iran a longtemps été un allié de Khartoum. Dans son dernier rapport, la chercheuse Banafsheh Keynoush, du King Faisal Center for Research and Islamic Studies, rappelle que Téhéran est un des principaux pourvoyeurs en armes de Khartoum dans les années 1990 et 2000. En échange, le Soudan lui sert de plaque tournante pour armer le Hamas ou le Hezbollah.

En se rapprochant de l’Iran, le général al-Burhan, chef de l’armée soudanaise et président du Conseil de transition, gagne un allié de poids, dans son conflit contre le général Hemedti, à la tête des Forces de soutien rapide, avec lequel il est en guerre depuis le 15 avril 2023. Cela intervient un mois, après une tournée diplomatique qui avait amené Abdelfattah al-Burhan en Turquie notamment.