Raids américano-britanniques contre Hodeïda : Berlin lance une frégate en mer Rouge

L’armée américaine a confirmé jeudi avoir réalisé mercredi de nouvelles frappes sur des sites des rebelles houthis au Yémen, qui s’apprêtaient, selon Washington, à lancer plusieurs missiles. « Le 7 février à environ 21H00 heure de Sanaa, les forces (américaines) ont mené des frappes d’autodéfense contre deux systèmes mobiles de missiles antinavires prêts à être lancés contre des navires en mer Rouge », a déclaré dans un communiqué du Commandement militaire des États-Unis pour le Moyen-Orient (Centcom).

« Plus tard le même jour, à 23H30 heure de Sanaa, les forces de Centcom ont mené une seconde frappe contre un système mobile de missile de croisière sol-sol prêt à être lancé », ajoute-t-il. « Centcom a identifié ces missiles dans des zones du Yémen contrôlées par les Houthis et a déterminé qu’ils présentaient une menace imminente aux navires de l’US Navy et aux navires marchands dans la région », précise encore le communiqué.

Les responsables à Sanaa assurent que ces raids ne dissuaderont pas l’armée yéménite de réaliser les objectifs qui lui ont été assignés. Et insistent sur le fait que la militarisation de l’activité au niveau de Bab Mandeb, comme en mer Rouge, est l’œuvre de la coalition militaire montée par Washington et Londres. Et de mettre en garde les flottes armées qui y ont été déployées des pires répercussions en cas de poursuite des agressions contre le sol et l’armée yéménite.

Alors que la tension est à son comble dans la région, Berlin a décidé de se lancer tête baissée dans la mêlée. Ainsi, une frégate de la marine allemande est partie jeudi matin en direction de la mer Rouge, où elle doit, assure-t-on, sécuriser le fret maritime perturbé par les attaques des rebelles houthis et participer à une mission navale de l’UE en cours de préparation. Il s’agit de « l’engagement le plus sérieux d’une unité de la marine allemande depuis de nombreuses décennies », a déclaré à la presse à Berlin Jan Christian Kaack, inspecteur de la marine.

La frégate Hessen, partie du port de Wilhelmshaven en Basse-Saxe (nord), a un équipage de quelque 240 personnes à bord et sera en état d’alerte permanent, a expliqué C. Kaack. Elle pourra répondre à d’éventuelles attaques avec des missiles, des drones et des « bateaux kamikazes » télécommandés. Pour l’heure, cette frégate sera en mission jusqu’à fin avril.

Sous réserve d’un mandat de l’Union européenne et du Bundestag, la frégate sera chargée de l’accompagnement de navires marchands, afin d’intercepter par exemple des missiles en approche. Le Bundestag doit voter sur cet engagement le 23 février.

A signaler que l’UE travaille à la mise ne place d’une mission de protection des navires marchands en mer Rouge baptisée Aspides dont le lancement devrait être annoncé avant la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères du bloc le 19 février.