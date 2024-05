L’artisanat s’affiche aux Oudayas : Tout un art à faire perdurer…

Fruit d’une collaboration entre le ministère du Tourisme de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, ainsi que la Maison de l’artisan et la Fondation nationale des musées, cet événement démarre en clôture la huitième édition de la Semaine nationale de l’artisanat.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, souligne que « cette exposition, partie intégrante de la 8ème édition de la Semaine nationale de l’artisanat, illustre notre engagement à promouvoir l’artisanat à l’échelle locale et internationale ». En effet, l’exposition permet de découvrir « une sélection d’œuvres de 20 créateurs émérites, ainsi que des pièces uniques issues de la collection permanente de la Fondation nationale des musées ».

A la croisée de la tradition et de l’innovation, ces créations renseignent davantage sur une panoplie de métiers, tels que « le Zellige, le Caftan, le Tapis, la Maroquinerie, le Zellige de Tétouan, la Peinture sur cuire, le Tissage, le Bois, la Scelle, les Instruments de musique et bien d’autres ».

« Au-delà de l’exposition, des visites guidées pour les écoliers, des ateliers interactifs avec les artisans et des conférences thématiques sont au programme, offrant aux visiteurs une immersion dans l’univers riche et captivant de l’artisanat, tout en approfondissant leur compréhension des techniques artisanales et de leur rôle dans la préservation de la culture marocaine », fait savoir un communiqué.

Mehdi Qotbi, Président de la Fondation nationale des musées, souligne que « bien plus qu’une simple vitrine » cette exposition est « une véritable plateforme dynamique d’échange et de transmission des savoirs entre les maîtres artisans et les jeunes talents émergents ».

Pour sa part, Tarik Sadik, directeur général de la Maison de l’artisan, indique que cet événement « offre une perspective unique sur l’artisanat d’art ». « Chaque pièce exposée raconte l’histoire de nos artisans, gardiens infatigables de la tradition tout en étant résolument tournés vers l’innovation », a-t-il ajouté.

Au Maroc, l’artisanat affiche un taux d’insertion des jeunes au marché du travail pouvant atteindre 90%, indique la tutelle. Dans ce sens, la transmission de ces savoir-faire bénéficie d’un programme en partenariat avec l’UNESCO, orienté particulièrement vers six métiers menacés de disparition. Outre l’incitation des jeunes à cet apprentissage, il est question de « recréer l’héritage artisanal » à travers une formation qualifiante.