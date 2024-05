Championnat d’Afrique de VTT : organisé en partenariat avec la FRMC et la Confédération africaine

Lors de ce championnat, qui coïncidera avec les célébrations du 21è anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, les vététistes africains s’affronteront dans les épreuves du cross-country olympique (XCO) et de cross-country sur circuit court (XCC), indique la FRMC.

Ce championnat africain, qualificatif aux prochains Jeux olympiques Paris-2024, connaîtra la participation, outre le Maroc, pays organisateur, de l’Afrique du Sud, la Namibie, les Iles Comores, les Iles Maurice, le Soudan du Sud, le Rwanda, le Kenya, le Nigeria, le Lesotho, le Zimbabwe et la Côte d’Ivoire, précise le communiqué de la Fédération.

Le Maroc sera représenté par 10 cyclistes dans la catégorie des seniors, 11 dans les moins des 23 ans et 11 chez les juniors.

Lors de la précédente édition organisée en Afrique du Sud, le Maroc avait décroché une médaille de bronze par le biais de Raja Chakir dans l’épreuve du cross-country olympique U23. En plus de Raja Chakir, l’équipe nationale était composée de Mohamed Zarhoun, Youssef Ismaili et Moussa Outaleb, supervisés par les cadres nationaux Mohamed Malki et Youssef Ghazaoui.