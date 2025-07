Défense/AMSF 2025 : Au Sommet des forces maritimes africaines. Les Américains louent le rôle du Maroc dans le Contient

Fin juin, des responsables militaires du Royaume ont pris part à l’île Maurice au Sommet des forces maritimes africaines (AMFS 2025), aux côtés des Forces des Marines des États-Unis pour l’Europe et l’Afrique. Cette rencontre a permis de consolider un partenariat de défense solide et d’ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration dans des domaines clés tels que la lutte antiterroriste, les opérations amphibies et l’interopérabilité multinationale.

Le général de division Robert B. Sofge Jr., commandant du corps des Marines pour l’Europe et l’Afrique, a mis en lumière la position du Maroc, rappelant que « le Royaume demeure un pilier de la sécurité régionale et un partenaire fiable en Afrique ». Il a ajouté que « grâce à African Lion et au-delà, nous travaillons main dans la main pour bâtir la confiance et les capacités qui garantissent la paix et la stabilité ».

Hôte de l’African Lion, le plus important entraînement militaire annuel en Afrique, le Maroc s’est affirmé comme un centre stratégique pour les manœuvres conjointes impliquant plus de 50 nations, dont sept alliés de l’OTAN, et plus de 10.000 soldats. Cet exercice, coorganisé avec les États-Unis, témoigne du haut niveau de coordination entre les deux pays ainsi que de la capacité du Royaume à accueillir des opérations militaires complexes, dans des environnements géographiques et opérationnels variés.

Au-delà d’African Lion, les récentes coopérations maroco-américaines ont intégré les forces aériennes, terrestres et navales, renforçant la posture conjointe dans la région Afrique du Nord et Méditerranée sud.

Les débats ont porté lors de ce sommet sur les défis émergents en matière de sécurité maritime, de logistique régionale et de gestion des catastrophes. À chaque occasion, la contribution du Maroc a été mise en exergue, notamment pour son implication régulière dans les missions de maintien de la paix et son attachement profond à l’intégration régionale. Pour le général Sofge, « l’engagement durable du Maroc traduit non seulement des intérêts communs, mais aussi des valeurs partagées. Leur sens de la préparation, leur participation active et leur volonté de promouvoir la sécurité collective font du Royaume un partenaire indispensable pour construire une Afrique plus sûre et plus résiliente ».

En réunissant 45 pays autour des enjeux cruciaux de la sécurité maritime, L’AMFS 2025 a confirmé la nécessité d’une approche coordonnée et collective face aux défis complexes qui traversent les eaux africaines, de l’Atlantique à l’océan Indien en passant par la Méditerranée. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la stratégie portée par le Commandement américain AFRICOM, qui valorise le renforcement des partenariats régionaux pour garantir la stabilité et le développement économique.