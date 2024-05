Mawazine de retour : Ode aux rythmes du monde

Jusqu’au 24 mai, les organisateurs annoncent quotidiennement les noms de quatre têtes d’affiche. Le 21 juin 2024, la chanteuse libanaise Carole Samaha se produira sur la scène du Théâtre National Mohammed V, pour un concert alliant pop, musique traditionnelle et ballades romantiques.

Le 23 juin 2024, le groupe sud-coréen ATEEZ se produira quant à lui sur la scène d’OLM Souissi, pour un concert 100% K-pop.

Le 27 juin 2024, la chanteuse libanaise Najwa Karam sera sur la scène Nahda, pour un concert où ses performances vocales célèbreront le répertoire de la musique arabe, alliant traditions et influences contemporaines.

Le 29 juin 2024, le DJ américain Marc Kinchen (MK) tiendra un concert mettant en avant les remixes les beats qui font désormais sa renommée internationale.

Créé en 2001, Mawazine est devenu « le deuxième plus grand festival culturel au monde, attirant plus de 2 millions de participants chaque année », indique un communiqué. Pour la promotion de la musique marocaine et internationale, ainsi que de l’accessibilité des concerts et de la dynamique économique régionale, 90% des spectacles sont gratuits.