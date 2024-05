Zones logistiques : Lancement de la commercialisation d’Ait Melloul prévu courant 2024

“Le projet pilote de la zone logistique d’Ait Melloul au sud d’Agadir est en cours d’achèvement et sa commercialisation devrait être lancée avant la fin de l’année”, a dit M. Abdeljalil qui s’exprimait à l’ouverture de la 11ème édition du Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed), tenue sous le thème “Quelles stratégies logistiques face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux ?”.

Positionnée sur la voie express N1 au sud d’Ait Melloul, cette zone ambitionne d’offrir un foncier logistique à des prix compétitifs pour accueillir les investisseurs désireux d’y développer un immobilier logistique répondant à leurs besoins propres ou aux besoins des opérateurs économiques de la Région, a expliqué le ministre.

Logismed se veut un carrefour dynamique où l’écosystème logistique se réunit pour échanger et s’inspirer mutuellement. Ce salon a pour objectifs principaux d’apporter une contribution active dans la promotion de la culture logistique au Maroc et la valorisation des métiers du secteur, ainsi que dans la création d’un mouvement soutenu fédérant toutes les composantes de la communauté logistique au plan national.