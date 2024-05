Conjoncture : Stabilisation de l’activité industrielle à fin mars 2024

Cette évolution résulte d’un côté de la stabilisation du TUC des industries « agro-alimentaires » à 71% et de celui des industries « mécaniques et métallurgiques » à 90%, de la hausse du TUC des industries « électriques et électroniques » à 85% et de celui des industries « chimiques et parachimiques » à 79%, ayant compensée le recul du TUC des industries « textile et cuir » à 79%. Les ventes auraient, quant à elles, enregistré une amélioration sur les marchés local et étranger. Par branche, elles auraient affiché (i) une progression dans la « chimie et parachimie », la « mécanique et métallurgie » et l’« électrique et électronique », (ii) une stagnation dans l’« agro-alimentaire » et (iii) une baisse dans le « textile et cuir ».

S’agissant des commandes, elles auraient connu une stabilisation tenant compte d’une hausse dans l’« électrique et électronique », une stabilisation dans l’« agro-alimentaire » et la « mécanique et métallurgie » et une contraction dans le « textile et cuir » et la « chimie et parachimie ». Pour leur part, les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches d’activité.

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une progression de la production et des ventes dans toutes les branches d’activité sauf le « textile et cuir » où ils s’attendent à une stabilisation de la production.