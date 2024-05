Attaque US contre le Yémen : Djibouti a opposé son « niet »

« Notre position était claire dès le début. Nous ne voulons pas être entraînés dans une guerre… Nous leur avons dit: ‘Faites attention, n’apportez pas la guerre ici’ », a déclaré Abdoulkader Kamil Mohamed dans une interview à Bloomberg.

Par contre, Djibouti a autorisé les États-Unis à installer un système de défense antiaérienne pour protéger leur base, indique l’agence.

A rappeler par ailleurs que ce pays situé dans la zone névralgique de la Corne de l’Afrique continue de susciter les convoitises de plusieurs puissances, y compris régionales. Le dernier épisode en date a trait à la volonté exprimée par l’Ethiopie de disposer d’une base navale dans le Somaliland, région dont l’autonomie est contestée par Djbouti. Ce pays s’est fermement opposé aux desseins d’Addis-Abeba qui, par ailleurs, avait nourri le courroux non seulement des Egyptiens, mais aussi la colère des Yéménites. Le jeu trouble auquel s’adonne l’Ethiopie dans la région proche-orientale explique cette levée de boucliers… D’ailleurs, on prête aux houthis d’avoir déjà tenté de cibler la base US de Djibouti avec des missiles. Une menace qui reste latente…