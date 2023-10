Promotion touristique : ONMT et FRAM mettent le paquet sur Ouarzazate et Essaouira

Le groupe a choisi Marrakech pour abriter, du 17 au 20 octobre, sa convention commerciale ‘la Karavel Champion League’. L’élite de la force commerciale du voyagiste français étaient réunis autour du PDG du groupe, Alain de De Mendonça pour explorer notamment les opportunités touristiques de la destination Maroc. Grande nouveauté, la destination Ouarzazate sera dans le catalogue des destinations de FRAM/Karavel en 2023, indique un communiqué de l’ONMT. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour cette destination qui séduit de plus en plus les touristes français en quête d’authenticité et de culture, fait savoir la même source, notant que Ouarzazate a ainsi été ajoutée sur la programmation du groupe auprès des 3 marques Fram, Karavel et Plein Vents avec des offres d’hébergements et de départs en circuits.

Pour la ville d’Essaouira, elle connaîtra l’ouverture d’un club Framissima Immersion. Une ouverture rendue possible suite un voyage organisé par l’ONMT en avril dernier en faveur de 120 agents FRAM. Et enfin pour Taghazout, Fram prévoit l’ouverture d’un Framissima Premium à Taghazout et le grand développement de l’offre circuit vers le sud. Le Maroc est un marché important et stratégique pour le groupe FRAM-Karavel. Avec plus de 70.000 clients sur la destination Maroc, le groupe a réalisé une progression significative de 66,2% durant la saison d’été 2023.

Concernant ses prévisions pour l’année 2024, le groupe prévoit une progression de plus de 32%. Une évolution notable soutenue par l’ONMT qui continue sa stratégie offensive “Light In Action” sur les marchés émetteurs auprès des prescripteurs de voyage, des tours opérateurs et des compagnies aériennes afin de faire rayonner la marque touristique Maroc dans le monde entier.