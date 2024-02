Pour empêcher toute vague de migrants à Sebta : Un patrouilleur marocain à Benzu

Ces derniers jours, des mineurs non accompagnés ont rallié l’enclave espagnole à la nage. Citées par l’agence de presse EFE, des sources policières ont fait savoir qu’un patrouilleur marocain a été affecté en permanence à la digue frontalière nord de Benzú. Un renforcement du contrôle a également été observé au niveau de la frontière de Tarajal.

Au vu des conditions météorologiques de ces dernières semaines, près de 135 personnes, dont 57 mineurs marocains, sont arrivées en mer à Sebta. Le gouvernement local espagnol a annoncé, le 2 février, avoir activé l’urgence migratoire, après que plus de 30 mineurs ont traversé la frontière en l’espace de deux jours. Depuis le 1er janvier 2024, ils sont au nombre de 69 à avoir rallié l’enclave.

Cette mesure permet aux autorités locales de demander l’aide du ministère de l’Enfance et de la jeunesse, ainsi que du reste des communes en Espagne. Le but est ainsi de renvoyer à la péninsule certains des plus de 180 mineurs étrangers non accompagnés, déjà hébergés dans les centres d’accueil du Préside occupé.